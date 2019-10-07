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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18
fokus написав: lapay написав:
Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.
Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37
flyman написав:
Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
Зачем лепить фантазии= брехню про ольгино?
Я так понимаю, что ЛАД и зРадио следят-участвуют и в этой, и той ветке. А Вы свистки лепите.
Ну а как Автор77 перекинулся даже интересно.
Покажите. Может пропустил.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38
Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях.
Мелкая месть за невыполненные обещания )))
Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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