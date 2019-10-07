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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4228422942304231 Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18 Re: Політичні дискусії fokus написав: lapay написав: Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка. Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.

Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции». Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».



Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.

Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.

Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе. Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13051 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3692 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37 flyman написав: Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі. Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.

Зачем лепить фантазии= брехню про ольгино?



Я так понимаю, что ЛАД и зРадио следят-участвуют и в этой, и той ветке. А Вы свистки лепите.



Ну а как Автор77 перекинулся даже интересно.

Покажите. Может пропустил. Зачем лепить фантазии= брехню про ольгино?Я так понимаю, что ЛАД и зРадио следят-участвуют и в этой, и той ветке. А Вы свистки лепите.Ну а как Автор77 перекинулся даже интересно.Покажите. Может пропустил. detroytred

Повідомлень: 22225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38 Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях.

Мелкая месть за невыполненные обещания )))

Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13051 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3692 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4228422942304231 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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