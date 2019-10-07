andrijk777
Зеленомойский похоже не член себе отбил на клавишах, а остатки мозгов.
Хотя судя по "юмору" 95 квартала, их изначально не было.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:35
andrijk777
Зеленомойский похоже не член себе отбил на клавишах, а остатки мозгов.
Хотя судя по "юмору" 95 квартала, их изначально не было.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:37
Я понимаю, что очень хочется приписать оппонентам всякую фигню, но есть факты --- немалая часть ВСУ, проголосовавших за ЗЕ.
Тоже готовых, по-Вашему, оказывается, принять капиталяцию?
Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:41
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
Видео на редкость противоречивое.
Ну нафига нужен пуйло, рашка, совок Коломойскому, ЗЕ, другим нашим олигархам, а также миллионам заробитчан Запада, всл, айтишникам, студентам, фермерам и т.д.???
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:00
Стриптиз (якобы европейские суды и реформы) от жены (ПАПа) люди посмотрели ... не понравилось)))
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:12
Re: Політичні дискусії
Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18
Re: Політичні дискусії
Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37
Зачем лепить фантазии= брехню про ольгино?
Я так понимаю, что ЛАД и зРадио следят-участвуют и в этой, и той ветке. А Вы свистки лепите.
Ну а как Автор77 перекинулся даже интересно.
Покажите. Может пропустил.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38
Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях.
Мелкая месть за невыполненные обещания )))
Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:43
Re: Політичні дискусії
Нам ближче Латинська Америка, так і по 50 років воюють. Як казав один із західних політологів, ще до всіх цих подій - Через Україну проходить ментальний розлом, тому перспективи не дуже.
Частину ватанів відломили, остаток задавимо, як в Латинській Америці червоно-кокаїнових партизанів.
Особисто я вважаю винним Путіна, хоча, можливо, ментальний розлом не залежить від конкретних людей - ХЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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