.....Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.

Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»

07.10.19 15:37

“Зачем нам забирать Луганск, Донецк? В чем смысл? Ведь если Луганск и Донецк с соблюдением всех своих интересов и автономией будут в составе Украины, то такая Украина никогда не будет антироссийской и антирусской. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти”, – высказался Соловьев.



Он уверен, что легализация псевдореспублик запустит цепную реакцию по Украине.



“Потому что тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов”, – подытожил пропагандист Кремля Соловьев