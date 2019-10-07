Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4228422942304231 Додано: Пон 07 жов, 2019 22:53 flyman написав: Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі. Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.



Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.



PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом zРадио

Повідомлень: 3771 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 23:51 detroytred написав: Sanna написав: Schmit написав: .....

Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране. .....Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.



Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?



Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»

.......

......

Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале. Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?......Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.

Мне больше нравится другое.

Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.

И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов. Мне больше нравится другое.Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14391 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 23:57 flyman

Вы ... "прогрессируете".

Каждый следующий пост умнее предыдущего. Вы ... "прогрессируете".Каждый следующий пост умнее предыдущего. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14391 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:02 zРадио написав:

......

Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется ......Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется

Вполне возможно.

Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.

Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию. Вполне возможно.Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14391 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:12 Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14391 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4228422942304231 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостейМодератори: ТупУм