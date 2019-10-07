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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:53
flyman написав:
Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.
PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом
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Додано: Пон 07 жов, 2019 23:51
detroytred написав: Sanna написав: Schmit написав:
.....
Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?
Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»
.......
......
Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.
Мне больше нравится другое.
Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.
И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 23:57
flyman
Вы ... "прогрессируете".
Каждый следующий пост умнее предыдущего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:02
zРадио написав:
......
Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется
Вполне возможно.
Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.
Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию.
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