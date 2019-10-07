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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4228422942304231 Додано: Пон 07 жов, 2019 22:53 flyman написав: Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі. Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.



Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.



PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом zРадио

Повідомлень: 3771 З нами з: 02.05.18 Подякував: 803 раз. Подякували: 1892 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 23:51 detroytred написав: Sanna написав: Schmit написав: .....

Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране. .....Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.



Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?



Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»

.......

......

Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале. Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?......Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.

Мне больше нравится другое.

Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.

И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов. Мне больше нравится другое.Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 23:57 flyman

Вы ... "прогрессируете".

Каждый следующий пост умнее предыдущего. Вы ... "прогрессируете".Каждый следующий пост умнее предыдущего. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:02 zРадио написав:

......

Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется ......Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется

Вполне возможно.

Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.

Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию. Вполне возможно.Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:12 Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.

28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 жов, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:16 pesikot написав: ЛАД написав: Простите, это Вы о какой армии?

Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.

То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков. Простите, это Вы о какой армии?Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.

ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду. ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду.

Яркий образчик "аргументированного" ответа.

"Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Яркий образчик "аргументированного" ответа."Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:29 flyman написав: ЛАД написав: .....

Да и аргументов не вижу. На мой вопрос о предложениях для решения проблемы Донбасса ответил только будивельник. Не во всём согласен, но хоть есть что обсуждать. Остальные просто исходят дерьмом. .....Да и аргументов не вижу. На мой вопрос о предложениях для решения проблемы Донбасса ответил только будивельник. Не во всём согласен, но хоть есть что обсуждать. Остальные просто исходят дерьмом.

Погано читав. Моя відповідь була: "живіть як хочете, у вас там нова родина, ми тут до чого вам". Погано читав. Моя відповідь була: "живіть як хочете, у вас там нова родина, ми тут до чого вам".

Добре читав.

Ваш ответ это совет ОРДЛО, а я спрашивал, что должна делать Украина.

Как часто бывает, "патриот" путает страну. Чаще, правда, путают Украину с Россией, в этот раз с ОРДЛО. Добре читав.Ваш ответ это совет ОРДЛО, а я спрашивал, что должна делать Украина.Как часто бывает, "патриот" путает страну. Чаще, правда, путают Украину с Россией, в этот раз с ОРДЛО. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 жов, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:34 pesikot написав: ЛАД написав: Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.

Вы опять врёте о продолжении войны.

Врёте нагло и цинично.

Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары. Вы опять врёте о продолжении войны.Врёте нагло и цинично.Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.

Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести. Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:42 Re: Політичні дискусії Політичні дискусії: «свій-чужий, хто є хто?»

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання «свій-чужий».От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут? Тому що для одних повстанці-це «свої», а для інших «свої»-Беркут.І так майже завжди-поклик «наших б'ють» вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці «сепараторів» і Росії, бо вони «свої», а інші на боці України, бо їх «свої»-патріоти України.І даремно намагатися «просвітити» людей, які за Росію-система «свій-чужий» не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей «зазомбували».Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи «свій-чужий», в якій «свої»-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом «чужого».Ясно, що для таких людей «свої» не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки «чужі», тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання «свій-чужий», в якій «свої»-це Росія, а «чужі»-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему «свій-чужий» серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, «стріляють в молоко».Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась «нецілеспрямованість» нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони «свої», для інших-«чужі»А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти… Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему «свій-чужий» у українців? Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною? Ясно що ні! І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і приспляють миротворчими балачками, домовленостями, нав*язуючи начебто про один народ і братерсво москальське — брехня і зрада. Слава Україні!Смерть ворогам! Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2413 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1022 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 01:01 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.

28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.



Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.

Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?

О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.

Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.



Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы. Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы. Faceless

Модератор Повідомлень: 25666 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6035 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4228422942304231 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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