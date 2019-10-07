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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:53
flyman написав:
Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
Бот, я бы Переса не трогал, если бы он не написал откровенную и, к слову, уголовно наказуемую чушь.
PS: валютную ветку читаю преимущественно по вечерам с отмоткой на 3-5 страниц назад. Дневные сообщения-обмен инфой, где-что-почем, мне неинтересны - я не занимаюсь валютным трейдом
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Додано: Пон 07 жов, 2019 23:51
detroytred написав: Sanna написав: Schmit написав:
.....
Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?
Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»
.......
......
Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.
Мне больше нравится другое.
Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.
И с каким почтением относятся к их мнению. Истина в последней инстанции. Притом в следовании росс. пропаганде обвиняют оппонентов.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 23:57
flyman
Вы ... "прогрессируете".
Каждый следующий пост умнее предыдущего.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:02
zРадио написав:
......
Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется
Вполне возможно.
Но, во-первых, не вижу пока вариантов, чтобы РФ отделалась не лёгким испугом.
Во-вторых, заключение мира сегодня не отменяет необходимость укреплять армию.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:12
Faceless написав:
.....
Ну вы и перекрутили.
Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.
Простите, но я ничего не перекрутил.
Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?
Пока что я этого в упор не вижу.
Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.
P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.
28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 жов, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:16
pesikot написав: ЛАД написав:
Простите, это Вы о какой армии?
Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.
То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.
ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду.
Яркий образчик "аргументированного" ответа.
"Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:29
flyman написав: ЛАД написав:
.....
Да и аргументов не вижу. На мой вопрос о предложениях для решения проблемы Донбасса ответил только будивельник. Не во всём согласен, но хоть есть что обсуждать. Остальные просто исходят дерьмом.
Погано читав. Моя відповідь була: "живіть як хочете, у вас там нова родина, ми тут до чого вам".
Добре читав.
Ваш ответ это совет ОРДЛО, а я спрашивал, что должна делать Украина.
Как часто бывает, "патриот" путает страну. Чаще, правда, путают Украину с Россией, в этот раз с ОРДЛО.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 жов, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:34
pesikot написав: ЛАД написав:
Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Вы опять врёте о продолжении войны.
Врёте нагло и цинично.
Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.
Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 00:42
Політичні дискусії: «свій-чужий, хто є хто?»
Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання «свій-чужий».От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут? Тому що для одних повстанці-це «свої», а для інших «свої»-Беркут.І так майже завжди-поклик «наших б'ють» вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці «сепараторів» і Росії, бо вони «свої», а інші на боці України, бо їх «свої»-патріоти України.І даремно намагатися «просвітити» людей, які за Росію-система «свій-чужий» не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей «зазомбували».Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи «свій-чужий», в якій «свої»-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом «чужого».Ясно, що для таких людей «свої» не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки «чужі», тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання «свій-чужий», в якій «свої»-це Росія, а «чужі»-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему «свій-чужий» серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, «стріляють в молоко».Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась «нецілеспрямованість» нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони «свої», для інших-«чужі»А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти… Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему «свій-чужий» у українців? Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною? Ясно що ні! І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і приспляють миротворчими балачками, домовленостями, нав*язуючи начебто про один народ і братерсво москальське — брехня і зрада. Слава Україні!Смерть ворогам!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 01:01
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Ну вы и перекрутили.
Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.
Простите, но я ничего не перекрутил.
Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?
Пока что я этого в упор не вижу.
Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.
P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.
28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.
Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).
Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.
Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?
О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.
Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.
Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.
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