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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 02:17

  Перес де Куэльяр написав:..системи «свій-чужий»..
І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України!

Придумали власну систему координат, впихнули в неї невпихуємоє і тішитеся :P І світ бачите чорно-білим. Бо так простіше і зручніше. Все що пов'язане з РФ - вороже, зло, з Україною - добро. Як Христос вчив, як визначити, хто є справжні християне? Це ті між якими є Любов. Всесвітня церква складається з тих, хто повірив у Христа як свого Спасителя. Цим членам всесвітньої церкви слід шукати братських взаємин і настанови у локальних церквах. Отже, церква не є будівлею чи деномінацією. Згідно з Біблією, церква – це Тіло Христове, тобто всі ті, хто повірив у Ісуса Христа як Спасителя (Івана 3:16; 1 Коринтянам 12:13). Ви правильно сказали, що боротьба точиться в душах людей, їх серці. "Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!" (Мр. 7:21-23). Ось де проходить межа між Добром і Злом, а не в тому, хто якої національності і якої крові. Не кожний росіянин українцю - ворог, так само як і не кожний українець українцю - друг. І це добре, що українці толерантні, навіть до ворогів, бо мудрі. Ми не ненавидемо наших ворогів як людей, навпаки, любимо, а ненавидемо той гріх, що в них. Так чи інакше колись всі держави зникнуть і влада кесарів буде не потрібна, бо скрізь пануватиме Любов, де кожний один одному друг і брат. І Царство Боже настане, як на небі, так і на Землі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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