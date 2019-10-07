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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4229423042314232 Додано: Вів 08 жов, 2019 02:17 Перес де Куэльяр написав: ..системи «свій-чужий»..

І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України! ..системи «свій-чужий»..І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України!

Придумали власну систему координат, впихнули в неї невпихуємоє і тішитеся І світ бачите чорно-білим. Бо так простіше і зручніше. Все що пов'язане з РФ - вороже, зло, з Україною - добро. Як Христос вчив, як визначити, хто є справжні християне? Це ті між якими є Любов. Всесвітня церква складається з тих, хто повірив у Христа як свого Спасителя. Цим членам всесвітньої церкви слід шукати братських взаємин і настанови у локальних церквах. Отже, церква не є будівлею чи деномінацією. Згідно з Біблією, церква – це Тіло Христове, тобто всі ті, хто повірив у Ісуса Христа як Спасителя (Івана 3:16; 1 Коринтянам 12:13). Ви правильно сказали, що боротьба точиться в душах людей, їх серці. "Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!" (Мр. 7:21-23). Ось де проходить межа між Добром і Злом, а не в тому, хто якої національності і якої крові. Не кожний росіянин українцю - ворог, так само як і не кожний українець українцю - друг. І це добре, що українці толерантні, навіть до ворогів, бо мудрі. Ми не ненавидемо наших ворогів як людей, навпаки, любимо, а ненавидемо той гріх, що в них. Так чи інакше колись всі держави зникнуть і влада кесарів буде не потрібна, бо скрізь пануватиме Любов, де кожний один одному друг і брат. І Царство Боже настане, як на небі, так і на Землі. Придумали власну систему координат, впихнули в неї невпихуємоє і тішитесяІ світ бачите чорно-білим. Бо так простіше і зручніше. Все що пов'язане з РФ - вороже, зло, з Україною - добро. Як Христос вчив, як визначити, хто є справжні християне? Це ті між якими є Любов. Всесвітня церква складається з тих, хто повірив у Христа як свого Спасителя. Цим членам всесвітньої церкви слід шукати братських взаємин і настанови у локальних церквах. Отже, церква не є будівлею чи деномінацією. Згідно з Біблією, церква – це Тіло Христове, тобтояк Спасителя (Івана 3:16; 1 Коринтянам 12:13). Ви правильно сказали, що боротьба точиться в душах людей, їх серці. "Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!" (Мр. 7:21-23). Ось де проходить межа між Добром і Злом, а не в тому, хто якої національності і якої крові. Не кожний росіянин українцю - ворог, так само як і не кожний українець українцю - друг. І це добре, що українці толерантні, навіть до ворогів, бо мудрі. Ми не ненавидемо наших ворогів як людей, навпаки, любимо, а ненавидемо той гріх, що в них. Так чи інакше колись всі держави зникнуть і влада кесарів буде не потрібна, бо скрізь пануватиме Любов, де кожний один одному друг і брат. І Царство Боже настане, як на небі, так і на Землі. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26825 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4229423042314232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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