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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4228422942304231 Додано: Вів 08 жов, 2019 00:34 pesikot написав: ЛАД написав: Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.

Вы опять врёте о продолжении войны.

Врёте нагло и цинично.

Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары. Вы опять врёте о продолжении войны.Врёте нагло и цинично.Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.

Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести. Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4282 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 00:42 Re: Політичні дискусії Політичні дискусії: «свій-чужий, хто є хто?»

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання «свій-чужий».От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут? Тому що для одних повстанці-це «свої», а для інших «свої»-Беркут.І так майже завжди-поклик «наших б'ють» вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці «сепараторів» і Росії, бо вони «свої», а інші на боці України, бо їх «свої»-патріоти України.І даремно намагатися «просвітити» людей, які за Росію-система «свій-чужий» не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей «зазомбували».Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи «свій-чужий», в якій «свої»-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом «чужого».Ясно, що для таких людей «свої» не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки «чужі», тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання «свій-чужий», в якій «свої»-це Росія, а «чужі»-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему «свій-чужий» серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, «стріляють в молоко».Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась «нецілеспрямованість» нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони «свої», для інших-«чужі»А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти… Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему «свій-чужий» у українців? Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною? Ясно що ні! І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і приспляють миротворчими балачками, домовленостями, нав*язуючи начебто про один народ і братерсво москальське — брехня і зрада. Слава Україні!Смерть ворогам! Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2412 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 01:01 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.

28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.



Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).

Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.

Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?

О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.

Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.



Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы. Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы. Faceless

Модератор Повідомлень: 25666 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6035 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 04:49 Schmit написав: Не факт. Знаю многих, голосовавших за Зе патрийотов в вишиванках, которые просто ненавидели Пороха, наслушавшись сказочек от бигусов, шабуниных, лещенок и прочих полезных идиотов про "зубожиння, пограбування крайины и збагачення шоколадного в 100 разив".

Думаю, из этих 73% больше половины будут против капитуляции. Не факт. Знаю многих, голосовавших за Зе патрийотов в вишиванках, которые просто ненавидели Пороха, наслушавшись сказочек от бигусов, шабуниных, лещенок и прочих полезных идиотов про "зубожиння, пограбування крайины и збагачення шоколадного в 100 разив".Думаю, из этих 73% больше половины будут против капитуляции.

Есть другая социология: за решение конфликта силовым путем 20% плюс-минус, остальные 80 - за разные варианты мирного решения. И это соотношение со временем не меняется.



Но они пока не понимают, чем это всем нам грозит. До таких дойдет уже когда корпуса ихтамнетов победным маршем будут двигаться на их город или на Киев.

Именно этот вариант вероятен, если Украина откажется от выполнения Минских соглашений. Главный фактор, удерживающий Россию эти годы - реакция мирового сообщества. Если Украина вдруг откажется от мирного плана, которое она же ранее согласовала, который одобрили лидеры всех крупнейших западных держав (Трамп, Меркель, Макрон) - как это повлияет на репутацию Украины? Много ли останется желающих нам содействовать и обкладывать Россию санкциями, себе в убыток? Есть другая социология: за решение конфликта силовым путем 20% плюс-минус, остальные 80 - за разные варианты мирного решения. И это соотношение со временем не меняется.Именно этот вариант вероятен, если Украина откажется от выполнения Минских соглашений. Главный фактор, удерживающий Россию эти годы - реакция мирового сообщества. Если Украина вдруг откажется от мирного плана, которое она же ранее согласовала, который одобрили лидеры всех крупнейших западных держав (Трамп, Меркель, Макрон) - как это повлияет на репутацию Украины? Много ли останется желающих нам содействовать и обкладывать Россию санкциями, себе в убыток? Tegularius Повідомлень: 956 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 05:04 Faceless написав: Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции.

Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.

Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.



О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.

Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).

Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю. Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю. Tegularius Повідомлень: 956 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 06:21



Строчать повідомлення, як безумний принтер)))



А що маємо насправді?

Те, що клоун і зеКоманда виявилась збродом, з яких сміється весь світ



"общем, если Владимир Зеленский считает себя приговором Петру Порошенко, то его же избиратели — приговор самому Зеленскому. Любовь к быстрым решениям в противовес качественным обычно так и заканчивается. Заметно количество на удаленке против качества на полную ставку.



Новая власть ненавидит, когда кто-то напоминает ей об ошибках. А здесь одновременно огромное, просто всеукраинское напоминание, от которого у недавних клоунов лишь скрипят зубы. Они ведь строили имидж на массовой поддержке, а при первой мало-мальски серьезной акцией остались одни посреди поля. И заслуженно.



Ведь люди, которые поддержали комика на выборах в воюющей стране, точно не готовы подставлять голову под удары. Они выбрали человека, но отстаивать свою позицию не способны. Те же, кто способен на такие жертвы, и голосовали за себе подобных: за людей, умеющих решать проблемы, а не снимать об этом видео."



https://petrimazepa.com/protest_kotoryy ... l_kartinku Російські троллі заворушились)))Строчать повідомлення, як безумний принтер)))А що маємо насправді?Те, що клоун і зеКоманда виявилась збродом, з яких сміється весь світ"общем, если Владимир Зеленский считает себя приговором Петру Порошенко, то его же избиратели — приговор самому Зеленскому. Любовь к быстрым решениям в противовес качественным обычно так и заканчивается. Заметно количество на удаленке против качества на полную ставку.Новая власть ненавидит, когда кто-то напоминает ей об ошибках. А здесь одновременно огромное, просто всеукраинское напоминание, от которого у недавних клоунов лишь скрипят зубы. Они ведь строили имидж на массовой поддержке, а при первой мало-мальски серьезной акцией остались одни посреди поля. И заслуженно.Ведь люди, которые поддержали комика на выборах в воюющей стране, точно не готовы подставлять голову под удары. Они выбрали человека, но отстаивать свою позицию не способны. Те же, кто способен на такие жертвы, и голосовали за себе подобных: за людей, умеющих решать проблемы, а не снимать об этом видео." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20514 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 06:47 Re: Політичні дискусії Зе и Ко теряют поддержку исключительно потому, что:

1. Набрали в слугу народа бывших БПП-шников. Пример - Трухин.

2. Не выполнили своих предвыборных обещаний. Пример - Порошенко на свободе.

3. Игнорируют преступления предусмотренные статьями 109 и 110 УК Украины. Пример - ноль реакции на штабы сопротивления на западной.

Скоро за Зе и Ко будут только Порошенко и Геращенко. Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9 cdj2 Повідомлень: 2936 З нами з: 11.04.15 Подякував: 231 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 07:01 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов. Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.

Я вот тоже удивляюсь..

Я вот нихрена не знаю, что там сказал Кисилев, про что говорил Соловьев.. И узнаю об этом, в большинстве случаев, от местных «патриотов». Где и когда они успевают их смотреть – для меня загадка. И грешным делом закрадывается мысль, а не из–за поребрика ли они на самом деле?.. Я вот тоже удивляюсь..Я вот нихрена не знаю, что там сказал Кисилев, про что говорил Соловьев.. И узнаю об этом, в большинстве случаев, от местных «патриотов». Где и когда они успевают их смотреть – для меня загадка. И грешным делом закрадывается мысль, а не из–за поребрика ли они на самом деле?.. fokus Повідомлень: 462 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4228422942304231 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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