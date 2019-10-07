Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Вы опять врёте о продолжении войны. Врёте нагло и цинично. Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.
Будьте так добры указать, в чём заключается моя ложь, или извинитесь, если у Вас есть остатки совести.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Політичні дискусії: «свій-чужий, хто є хто?» Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання «свій-чужий».От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут? Тому що для одних повстанці-це «свої», а для інших «свої»-Беркут.І так майже завжди-поклик «наших б'ють» вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці «сепараторів» і Росії, бо вони «свої», а інші на боці України, бо їх «свої»-патріоти України.І даремно намагатися «просвітити» людей, які за Росію-система «свій-чужий» не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей «зазомбували».Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи «свій-чужий», в якій «свої»-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом «чужого».Ясно, що для таких людей «свої» не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки «чужі», тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання «свій-чужий», в якій «свої»-це Росія, а «чужі»-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему «свій-чужий» серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, «стріляють в молоко».Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась «нецілеспрямованість» нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони «свої», для інших-«чужі»А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти… Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему «свій-чужий» у українців? Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною? Ясно що ні! І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися «толерантності» до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом. Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя, або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і приспляють миротворчими балачками, домовленостями, нав*язуючи начебто про один народ і братерсво москальське — брехня і зрада. Слава Україні!Смерть ворогам!
Faceless написав:..... Ну вы и перекрутили. Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.
Простите, но я ничего не перекрутил. Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"? Пока что я этого в упор не вижу. Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.
P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко. 28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.
Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться). Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем. Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий? О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета. Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.
Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.
Schmit написав:Не факт. Знаю многих, голосовавших за Зе патрийотов в вишиванках, которые просто ненавидели Пороха, наслушавшись сказочек от бигусов, шабуниных, лещенок и прочих полезных идиотов про "зубожиння, пограбування крайины и збагачення шоколадного в 100 разив". Думаю, из этих 73% больше половины будут против капитуляции.
Есть другая социология: за решение конфликта силовым путем 20% плюс-минус, остальные 80 - за разные варианты мирного решения. И это соотношение со временем не меняется.
Но они пока не понимают, чем это всем нам грозит. До таких дойдет уже когда корпуса ихтамнетов победным маршем будут двигаться на их город или на Киев.
Именно этот вариант вероятен, если Украина откажется от выполнения Минских соглашений. Главный фактор, удерживающий Россию эти годы - реакция мирового сообщества. Если Украина вдруг откажется от мирного плана, которое она же ранее согласовала, который одобрили лидеры всех крупнейших западных держав (Трамп, Меркель, Макрон) - как это повлияет на репутацию Украины? Много ли останется желающих нам содействовать и обкладывать Россию санкциями, себе в убыток?
Faceless написав: Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции.
Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны. Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.
О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.
Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют). Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.
А що маємо насправді? Те, що клоун і зеКоманда виявилась збродом, з яких сміється весь світ
"общем, если Владимир Зеленский считает себя приговором Петру Порошенко, то его же избиратели — приговор самому Зеленскому. Любовь к быстрым решениям в противовес качественным обычно так и заканчивается. Заметно количество на удаленке против качества на полную ставку.
Новая власть ненавидит, когда кто-то напоминает ей об ошибках. А здесь одновременно огромное, просто всеукраинское напоминание, от которого у недавних клоунов лишь скрипят зубы. Они ведь строили имидж на массовой поддержке, а при первой мало-мальски серьезной акцией остались одни посреди поля. И заслуженно.
Ведь люди, которые поддержали комика на выборах в воюющей стране, точно не готовы подставлять голову под удары. Они выбрали человека, но отстаивать свою позицию не способны. Те же, кто способен на такие жертвы, и голосовали за себе подобных: за людей, умеющих решать проблемы, а не снимать об этом видео."
Зе и Ко теряют поддержку исключительно потому, что: 1. Набрали в слугу народа бывших БПП-шников. Пример - Трухин. 2. Не выполнили своих предвыборных обещаний. Пример - Порошенко на свободе. 3. Игнорируют преступления предусмотренные статьями 109 и 110 УК Украины. Пример - ноль реакции на штабы сопротивления на западной. Скоро за Зе и Ко будут только Порошенко и Геращенко.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
ЛАД написав:Как внимательно наши патриоты следят за выступлениями росс. пропагандистов.
Я вот тоже удивляюсь.. Я вот нихрена не знаю, что там сказал Кисилев, про что говорил Соловьев.. И узнаю об этом, в большинстве случаев, от местных «патриотов». Где и когда они успевают их смотреть – для меня загадка. И грешным делом закрадывается мысль, а не из–за поребрика ли они на самом деле?..