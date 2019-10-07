Додано: Вів 08 жов, 2019 01:01

ЛАД написав: Faceless написав: .....

Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. .....Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.

Простите, но я ничего не перекрутил.

Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?

Пока что я этого в упор не вижу.

Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.



P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.

28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе. Простите, но я ничего не перекрутил.Где (в чём) Вы увидели "поражение, потерю суверенитета"?Пока что я этого в упор не вижу.Буду благодарен, если Вы покажете, и соглашусь с Вами.P.s. И даже не буду спорить о степени нашего суверенитета сегодня. Хотя до настоящего суверенитета нам ещё довольно далеко.28 лет тому назад мы, похоже, были к нему значительно ближе.

Сдача позиций - и буквально, на фронте (и это при том, что противоположная сторона никогда не выполняла и не выполняет договорённостей, а периоды "тишины" используют для внезапных обстрелов наших позиций и укрепления своих), и на международной арене - это поражения. А поражения, шаг за шагом, приводят все большим и большим потерям суверенитета (да, тут и без того все плохо, хотя насчёт 28 лет назад не могу согласиться).Боевики не являются и не являлись стороной каких либо соглашений, а РФ как не признавала, так и не признает наличия своих войск в ордло. Соответственно, все "разведения войск" это по сути одностороннее отступление, сдача своих укрепленных позиций, и что самое абсурдное - добровольно, а не вынуждено в результате боев. Не хочу из себя строить диванного генерала, но именно так я вижу ситуацию, и не буду ничего однозначно утверждать, но допускаю, что это несёт в себе риски того, что противник тупо продвинется вперёд, не встречая никакого сопротивления, и займёт наши бышие позиции. Они то ничем не рискуют. Они получат лёгкую победу, и все. И что в таком случае будет со стороны всех европейских советчиков тоже несложно предположить - глубочайшая озабоченность, которой мы, как последние лохи, добровольно сдавшие позиции, сможем обтереться, в это время рашка будет покатываться со смеху и говорить - ну а мы что, мы ж ничего, мы ж ни при чем.Есть хоть один рычаг, инструмент, который хоть как то уменьшает вероятность такого хода событий?О внесении каких то правок в Конституцию в угоду рашке и её террористам вообще не говорю - это уже даже будет не вероятным развитием событий, а непосредственной сдачей национальных интересов и потерей суверенитета.Именно эти опасения и являются основной причиной, почему Зеленскому предъявляются требования и претензии и агитируют за вече на майдане, а вовсе не "истерики порохоботов", как некоторые пытаются это подать.Потому та цитата, что вы её привели выше, это просто вырванные из контекста слова, а ваше саркастичное "будем воевать, потому что много денег вложено" это перекручивание смысла, как и "будем воевать, чтобы жертв было ещё больше". Сложить оружие и добровольно встать под пули - не способ уменьшить жертвы.