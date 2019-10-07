Ну так и для ВСУ открывается простор для пресловутых «прыжков лягушки». Причем более широких прыжков – сепары то поглубже отойдут. Вот сразу в их бывшие оборудованные позиции можно и запрыгнуть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:36
Re: Політичні дискусії
Ну так и для ВСУ открывается простор для пресловутых «прыжков лягушки». Причем более широких прыжков – сепары то поглубже отойдут. Вот сразу в их бывшие оборудованные позиции можно и запрыгнуть.
Востаннє редагувалось fokus в Вів 08 жов, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:38
Пока выглядит так, что в станице Луганской войска развели и удивительным образом никто не стреляет, достраивают мост, множество гражданских людей бегает в обоих направлениях по своим делам.
Если сильно захотеть, то заехать в серую зону можно, но тогда уже будет чёткий отчет ОБСЕ кто виноват, в том числе и Западу будет понятно. Пока, если обращали внимание, отчеты ОБСЕ выглядят так - по памяти - район Золотого 3 октября - в юго-восточном направлении по позициям сторон выпущено 20 минометных снарядов, в юго-западном 30 минометных снарядов. Кстати потери боевиков по результатам взаимных обстрелов значительно выше, минимум в два-три раза, если не больше.
Вот блогер Штирлиц мониторит ситуацию, фамилия, звания, откуда, сходил на концерт Кобзона за 200 рублей.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:46
Не капитуляция говорите, нужно выполнять Минск.
Посмотрим, как боевики будут отходить от Дебальцево.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:07
тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:09
Re: Політичні дискусії
почалося:
я за них не голосовав (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:13
Re: Політичні дискусії
Иди работай и учись, ты понимать прочитанное по недоумию не умеешь, лентяй.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 08 жов, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:15
Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.[/quote]
тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.[/quote]
К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:18
А что вы хотите от человека, который живет в подвале на поломанном диване, откуда у него мозг ))) Самый глупый из форумчан, имхо. И еще учиться не хочет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:19
зміст в тому, що ольгінці подають зовнішню агресію РФ як внутрішній конфлікт України
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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