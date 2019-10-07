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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4229423042314232
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:36

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:А кто помешает боевикам заехать в серую зону и пострелять по нашим солдатам, но стоящим уже в поле, в палатках, а не в подготовленных укреплениях?

Ну так и для ВСУ открывается простор для пресловутых «прыжков лягушки». Причем более широких прыжков – сепары то поглубже отойдут. Вот сразу в их бывшие оборудованные позиции можно и запрыгнуть.
Востаннє редагувалось fokus в Вів 08 жов, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:38

  Schmit написав:
  Tegularius написав:Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.
Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.

Святая наивность. А кто помешает боевикам заехать в серую зону и пострелять по нашим солдатам, но стоящим уже в поле, в палатках, а не в подготовленных укреплениях?


Пока выглядит так, что в станице Луганской войска развели и удивительным образом никто не стреляет, достраивают мост, множество гражданских людей бегает в обоих направлениях по своим делам.
Если сильно захотеть, то заехать в серую зону можно, но тогда уже будет чёткий отчет ОБСЕ кто виноват, в том числе и Западу будет понятно. Пока, если обращали внимание, отчеты ОБСЕ выглядят так - по памяти - район Золотого 3 октября - в юго-восточном направлении по позициям сторон выпущено 20 минометных снарядов, в юго-западном 30 минометных снарядов. Кстати потери боевиков по результатам взаимных обстрелов значительно выше, минимум в два-три раза, если не больше.
Вот блогер Штирлиц мониторит ситуацию, фамилия, звания, откуда, сходил на концерт Кобзона за 200 рублей.
https://twitter.com/shtirlitz53
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:46


Не капитуляция говорите, нужно выполнять Минск.
Посмотрим, как боевики будут отходить от Дебальцево.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:07

  freeze написав:
fokus написав:
  lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.

Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».


Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.

тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях.
Мелкая месть за невыполненные обещания )))
Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров.

почалося:
я за них не голосовав (с)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:13

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.


Иди работай и учись, ты понимать прочитанное по недоумию не умеешь, лентяй.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 08 жов, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:15

  flyman написав:
  freezequote="fokus"[quote="4766176:lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.

Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».


Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.[/quote]
тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.[/quote]

К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:18

  detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...


А что вы хотите от человека, который живет в подвале на поломанном диване, откуда у него мозг ))) Самый глупый из форумчан, имхо. И еще учиться не хочет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:19

  detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...

зміст в тому, що ольгінці подають зовнішню агресію РФ як внутрішній конфлікт України
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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