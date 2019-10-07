Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится. Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними. Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.
тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.
На этом форуме ты как сопливое дитя на застолье у взрослых - дискуссию поддержать не можешь, но бессвязным мычанием отметиться надо...
detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз? Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...
А что вы хотите от человека, который живет в подвале на поломанном диване, откуда у него мозг ))) Самый глупый из форумчан, имхо. И еще учиться не хочет.
Так выбросьте рядом с его цоколем на помойку целый диван. Может человеку пружина всю ночь на голову давит - результат соответствующий. А так, проводя ежедневную инспекцию мусорных баков, парень найдет вожделенный апгрейд в цоколь, станет думать... Ну иногда... Гм... Просто хочется в это верить
Загороднюк также подчеркнул, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.
"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли