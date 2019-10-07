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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4230423142324233
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:54

  freeze написав:
  detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...


А что вы хотите от человека, который живет в подвале на поломанном диване, откуда у него мозг ))) Самый глупый из форумчан, имхо. И еще учиться не хочет.

Мне действительно интересно, как *работает* мозг)) (как мыслят) вот такие люди.

С лёгкостью бросающиеся тяжелыми обвинениями в сторону других.
Без оснований. По своей хотелке. Не задумываясь.

Ведь это обвинители, по аналогичным хотелкам которых в сталинские времена пострадало столько людей.
Сейчас нет разве что аппарата реализации.

И это при том, что лично им никто реально ничего не сделал (не обошел в повышении, не поломал забор).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:57

  flyman написав:
  freeze написав:Имхо, ни в одной стране мира срач не тянется так долго как в Украине, это генетическая особенность какая то похоже, даже в Руанде за эти 28 лет хуту и тутси успели вырезать миллион себе подобных, жестко посадить виновных в тюрьмы, организовать вместе национальное примирение и относительно подружиться между собой, а тут 28 лет все считают свое мнение самым правильным и искренне ненавидят всех несогласных, и конца и края этому срачу даже не предвидится.
Люди не думают как организовать компромисс в обществе, люди думают как победить несогласных с ними.
Эта дорога не ведет к храму, кто помнит этот знаменитый рефрен Тенгиза Абуладзе.

тобто якщо українців було вирізано мільон - ти би був задоволений.


На этом форуме ты как сопливое дитя на застолье у взрослых - дискуссию поддержать не можешь, но бессвязным мычанием отметиться надо...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:12

Re: газонефть

  zРадио написав:Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США.

например, детей Омеляна
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:22

  freeze написав:
  detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...


А что вы хотите от человека, который живет в подвале на поломанном диване, откуда у него мозг ))) Самый глупый из форумчан, имхо. И еще учиться не хочет.

Так выбросьте рядом с его цоколем на помойку целый диван. Может человеку пружина всю ночь на голову давит - результат соответствующий.
А так, проводя ежедневную инспекцию мусорных баков, парень найдет вожделенный апгрейд в цоколь, станет думать... Ну иногда... Гм... Просто хочется в это верить
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

Загороднюк также подчеркнул, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

https://www.5.ua/ru/polytyka/nachalnyk- ... 00575.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:00

Re: окончания

  Schmit написав:Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки.
Вы никак не поймете

Это Вы никак не поймете, что во всем мире хотят жить хорошо, а не жить ради армовира.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:06

Новый перл от Милованушки-дурачка:

"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли


ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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