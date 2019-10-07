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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4230423142324233>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях.
Мелкая месть за невыполненные обещания )))
Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров.

почалося:
я за них не голосовав (с)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:19

  detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз?
Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...

зміст в тому, що ольгінці подають зовнішню агресію РФ як внутрішній конфлікт України
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:12

Re: газонефть

  zРадио написав:Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США.

например, детей Омеляна
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

Загороднюк также подчеркнул, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

https://www.5.ua/ru/polytyka/nachalnyk- ... 00575.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:00

Re: окончания

  Schmit написав:Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки.
Вы никак не поймете

Это Вы никак не поймете, что во всем мире хотят жить хорошо, а не жить ради армовира.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:06

Новый перл от Милованушки-дурачка:

"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли


ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:21

  sal написав:
  Schmit написав:Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки.
Вы никак не поймете

Это Вы никак не поймете, что во всем мире хотят жить хорошо, а не жить ради армовира.

нагадай, що там з Будапештським Меморандумом, та же що "про плохо жить"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:35

Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории...
на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
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Sanna
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50

  Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории...
на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
Зображення

отож, надо просто перестать стрелять
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:02

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.

ОБСЕ вообще ничего не контролирует, оно даже как наблюдатель на большинстве позиций не присутствует, я уже не говорю о том, что большие сомнения вызывает их объективность. И никаких, ровным счетом никаких рычагов влияния на боевиков у них нет.
  Tegularius написав:Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.

Или наоборот, обострит ситуацию и приведет потере контроля еще над частью территорий. Откуда вообще такая уверенность, что террористы чего-то там будут придерживаться, если никогда не придерживались, а сцикливые "наблюдатели" из ОБСЕ (при чем не исключено, что в самих ОБСЕ полно агентуры рашки) чего-то там проконтролируют?
  Tegularius написав:Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).
Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.

Мое убеждение, что минские соглашения были приняты, чтобы никогда не выполнятся, по крайней мере в изначальной форме. Любые изменения в Конституцию, нарушающие унитарный статус Украины - недопустимы, ибо по сути являются тяжелейшим поражением. Ни о каких ордло и их особом статусе в Конституции и речи идти не может. Это тот шаг, после которого срываются в пропасть. Это как раз тот путь, который нам пытается навязать рашка и предпринимает для этого неимоверные усилия.
Faceless
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