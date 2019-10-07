Додано: Вів 08 жов, 2019 12:02

Tegularius написав: Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны. Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.

Tegularius написав: Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер. Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.

Tegularius написав: Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).

Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю. Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.

ОБСЕ вообще ничего не контролирует, оно даже как наблюдатель на большинстве позиций не присутствует, я уже не говорю о том, что большие сомнения вызывает их объективность. И никаких, ровным счетом никаких рычагов влияния на боевиков у них нет.Или наоборот, обострит ситуацию и приведет потере контроля еще над частью территорий. Откуда вообще такая уверенность, что террористы чего-то там будут придерживаться, если никогда не придерживались, а сцикливые "наблюдатели" из ОБСЕ (при чем не исключено, что в самих ОБСЕ полно агентуры рашки) чего-то там проконтролируют?Мое убеждение, что минские соглашения были приняты, чтобы никогда не выполнятся, по крайней мере в изначальной форме. Любые изменения в Конституцию, нарушающие унитарный статус Украины - недопустимы, ибо по сути являются тяжелейшим поражением. Ни о каких ордло и их особом статусе в Конституции и речи идти не может. Это тот шаг, после которого срываются в пропасть. Это как раз тот путь, который нам пытается навязать рашка и предпринимает для этого неимоверные усилия.