Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ха-ха, отписался от Зе-команды в Ютубе и во всех соцсетях. Мелкая месть за невыполненные обещания ))) Жулики в черном списке. Если когда-нибудь во втором туре сойдется Зеленский или Тягнибок, то проголосую за Тягнибока, по крайней мере Тягнибок никогда не менял своих слов и обещаний, и не врал. Или опять за Тимошенко, или за Порошенко, или за Вакарчука, но только не за пешек-свадебных фотографов и поваров в качестве мэров.
почалося: я за них не голосовав (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав:К чему Ваши рефлексии на выдернутые части фраз? Или Вы смысл всего предложения осилить не можете...
зміст в тому, що ольгінці подають зовнішню агресію РФ як внутрішній конфлікт України
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Загороднюк также подчеркнул, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.
"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли
Schmit написав:Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки. Вы никак не поймете
Это Вы никак не поймете, что во всем мире хотят жить хорошо, а не жить ради армовира.
нагадай, що там з Будапештським Меморандумом, та же що "про плохо жить"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории... на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории... на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
отож, надо просто перестать стрелять
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Tegularius написав:Боевики точно так же отступают и сдают свои позиции. Весь процесс контролируется ОБСЕ. Так что "риски" симметричны.
ОБСЕ вообще ничего не контролирует, оно даже как наблюдатель на большинстве позиций не присутствует, я уже не говорю о том, что большие сомнения вызывает их объективность. И никаких, ровным счетом никаких рычагов влияния на боевиков у них нет.
Tegularius написав:Последние 4,5 года не ведется активных боев, линия размежевания не меняется. Но при этом почти ежедневно сообщают об убитых и раненых - из-за минометных обстрелов, подрывов, работы снайперов, действия диверсионных групп. Эти жертвы - абсолютно бессмысленны. Разведение войск позволит это прекратить: на расстояние, с которого не долетают мины и не достреливает снайпер.
Или наоборот, обострит ситуацию и приведет потере контроля еще над частью территорий. Откуда вообще такая уверенность, что террористы чего-то там будут придерживаться, если никогда не придерживались, а сцикливые "наблюдатели" из ОБСЕ (при чем не исключено, что в самих ОБСЕ полно агентуры рашки) чего-то там проконтролируют?
Tegularius написав:Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют). Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.
Мое убеждение, что минские соглашения были приняты, чтобы никогда не выполнятся, по крайней мере в изначальной форме. Любые изменения в Конституцию, нарушающие унитарный статус Украины - недопустимы, ибо по сути являются тяжелейшим поражением. Ни о каких ордло и их особом статусе в Конституции и речи идти не может. Это тот шаг, после которого срываются в пропасть. Это как раз тот путь, который нам пытается навязать рашка и предпринимает для этого неимоверные усилия.