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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4230423142324233
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:04

любопытно про "формулу Штайнмайера" и около

https://www.youtube.com/watch?v=WSAu4m50WZI
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:33

  Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:

"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли


ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048

Мне он тоже не нравится, но он точно не дурачек. В ходит в топ экономических мыслителей по версии Форбс и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42

Гончарук закликає юристів до нульової толерантності щодо корупції https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... upcii.html
Sanna
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