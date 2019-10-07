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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4231423242334234>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:04

любопытно про "формулу Штайнмайера" и около

https://www.youtube.com/watch?v=WSAu4m50WZI
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:33

  Вкладчик1234 написав:Новый перл от Милованушки-дурачка:

"Меня Украина не интересует, в экономике не понимаю, меня интересуют яхты и танцы, если что пишите письма.."- Министр развития экономики и сельского хозяйства(!) Украины Милованов, который будет курировать продажу украинской земли


ВИДЕО:
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1181079030784770048

Мне он тоже не нравится, но он точно не дурачек. В ходит в топ экономических мыслителей по версии Форбс и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42

Гончарук закликає юристів до нульової толерантності щодо корупції https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... upcii.html
Sanna
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:22

Re: разности

  freeze написав:где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.

Кроме решений, не могут ничего построить и отремонтировать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:любопытно про "формулу Штайнмайера" и околоhttps://www.youtube.com/watch?v=WSAu4m50WZI

Потратил 50 минут времени, но оно того стоило :-)
Особенно с 42 минуты. Сплошные перлы :-) Хотя и все интервью, действительно, интересно.
"Если вы, не да Бог, начинаете трезво рассуждать, все сразу же становится понятно" :-)
"Осудите Петю за измену, повестьте за то, что чешет Кива" (Хотя тут он, видимо, оговорился, Зеленского наверное имел в виду) :-)
"Война до победного конца? Ну отлично! Лишь бы потом не пришлось этот конец отсосать!.." :-)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:26

Re: теории

  freeze написав:Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

Ии.. чего сильные мира сего ожидают?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:37

  sal написав:
  freeze написав:Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

Ии.. чего сильные мира сего ожидают?..

Напрасные мечты. И первое и второе невозможно сделать технически.
Но даже если бы это удалось - внутри РФ есть и собственная система внутренних платежей, и внутренняя Сеть. А вот прекрати Россия хотя бы на пару месяцев поставки нефти/газа/никеля/алюминия/зерна/растительного масла из за-прекращения торговли, и мировую экономику ждет шоковое кратное повышение цен на эти товары, на полгода - частичный коллапс,холод в домах Европы и голод в третьем мире.
Но вообще, в теме появилась интересная тенденция - мнимого единства мнений, господствовавшего еще год назад, УЖЕ НЕТ. С каждым днем опять разгорается внутреннее противостояние, уже заведшее страну в тупик 5,5 лет назад.
Не навоевались? Кому-то хочется еще? Очень боюсь этот виток будет последним.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:52

Re: Політичні дискусії

Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:55

  Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе

Крим забули, без Крима нах--нах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:03

Re: черное

  ЛАД написав:Удивляет ненависть. Откуда столько? Неудовлетворенное самолюбие и претензии? Неуважение детей? Плохое здоровье? Что-то классовое?
Оставайтесь со своей ненавистью, но учтите, что это очень плохо отражается на здоровье. Если не верите, проконсультируйтесь у холявы.

Отсутствие чувств. Кроме злости и ненависти. Внутренняя пустота, чернота. Отсутствие чувств врожденное или они были демонтированы в процессе воспитания.
sal
 
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