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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:04
любопытно про "формулу Штайнмайера" и около
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:33
Мне он тоже не нравится, но он точно не дурачек. В ходит в топ экономических мыслителей по версии Форбс и т.д. и т.п.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42
Гончарук закликає юристів до нульової толерантності щодо корупції
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:22
Re: разности
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:23
Re: Політичні дискусії
Потратил 50 минут времени, но оно того стоило
Особенно с 42 минуты. Сплошные перлы Хотя и все интервью, действительно, интересно.
"Если вы, не да Бог, начинаете трезво рассуждать, все сразу же становится понятно"
"Осудите Петю за измену, повестьте за то, что чешет Кива" (Хотя тут он, видимо, оговорился, Зеленского наверное имел в виду)
"Война до победного конца? Ну отлично! Лишь бы потом не пришлось этот конец отсосать!.."
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:26
Re: теории
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:37
Напрасные мечты. И первое и второе невозможно сделать технически.
Но даже если бы это удалось - внутри РФ есть и собственная система внутренних платежей, и внутренняя Сеть. А вот прекрати Россия хотя бы на пару месяцев поставки нефти/газа/никеля/алюминия/зерна/растительного масла из за-прекращения торговли, и мировую экономику ждет шоковое кратное повышение цен на эти товары, на полгода - частичный коллапс,холод в домах Европы и голод в третьем мире.
Но вообще, в теме появилась интересная тенденция - мнимого единства мнений, господствовавшего еще год назад, УЖЕ НЕТ. С каждым днем опять разгорается внутреннее противостояние, уже заведшее страну в тупик 5,5 лет назад.
Не навоевались? Кому-то хочется еще? Очень боюсь этот виток будет последним.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:52
Re: Політичні дискусії
Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:55
Крим забули, без Крима нах--нах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:03
Re: черное
Отсутствие чувств. Кроме злости и ненависти. Внутренняя пустота, чернота. Отсутствие чувств врожденное или они были демонтированы в процессе воспитания.
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