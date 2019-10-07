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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:03
flyman написав: Puente написав:
Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине.
Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
Крим забули, без Крима нах--нах
Та ні - не забули - просто винесли вбік :
Пока дело движется в направлении примирения с Украиной, но в прикупе остается Крым (он "российский" в рамках этого пакта), что для Путина весьма важно
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:04
Puente написав:
Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:43
Вкладчик1234 написав:
Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.
Или классика - Лондон
У него бизнес в России.
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