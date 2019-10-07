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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:04
Puente написав:
Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.
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Волгарь
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:43
Вкладчик1234 написав:
Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.
Или классика - Лондон
У него бизнес в России.
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sal
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:08
Волгарь написав:
В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.
Такие уходят только вперед ногами.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:43
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:10
силовики и пожарные дали оценки событиям, а "источник" и "эксперт" по фотографиям + ОБС, не согласны.
Вы бы еще "журналистов" с прямого цитировали.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:22
Puente написав: flyman написав: Puente написав:
Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине.
Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
Крим забули, без Крима нах--нах
Та ні - не забули - просто винесли вбік :
Пока дело движется в направлении примирения с Украиной, но в прикупе остается Крым (он "российский" в рамках этого пакта), что для Путина весьма важно
Так на пенсію пійти "собіратєлєм зємєль рускіх". ще пам"ятник буде що воздвіг нерукотворний ... витешуть в кримских скалах на 100 м висоти щоб з космоса було видно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:32
Клиент_ написав:
силовики и пожарные дали оценки событиям, а "источник" и "эксперт" по фотографиям + ОБС, не согласны.
Вы бы еще "журналистов" с прямого цитировали.
ну так у нас і Кравченко самогубця. оцінки вони іноді такі оцінки.
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