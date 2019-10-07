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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:04

  Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе

В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:43

Re: ближнее

  Вкладчик1234 написав:Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.
Или классика - Лондон

У него бизнес в России.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:08

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.

Такие уходят только вперед ногами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:43

Re: Політичні дискусії

Хтось сумнівається що саме так і будуть проходити вибори в ОРДЛО?

На Донетчине при загадочных обстоятельствах погибли два проукраинских кандидата на пост главы района
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:10

  mephala написав:Хтось сумнівається що саме так і будуть проходити вибори в ОРДЛО?

На Донетчине при загадочных обстоятельствах погибли два проукраинских кандидата на пост главы района

силовики и пожарные дали оценки событиям, а "источник" и "эксперт" по фотографиям + ОБС, не согласны.
Вы бы еще "журналистов" с прямого цитировали.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:22

  Puente написав:
  flyman написав:
  Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе

Крим забули, без Крима нах--нах

Та ні - не забули - просто винесли вбік :
Пока дело движется в направлении примирения с Украиной, но в прикупе остается Крым (он "российский" в рамках этого пакта), что для Путина весьма важно

Так на пенсію пійти "собіратєлєм зємєль рускіх". ще пам"ятник буде що воздвіг нерукотворний ... витешуть в кримских скалах на 100 м висоти щоб з космоса було видно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:32

  Клиент_ написав:
  mephala написав:Хтось сумнівається що саме так і будуть проходити вибори в ОРДЛО?

На Донетчине при загадочных обстоятельствах погибли два проукраинских кандидата на пост главы района

силовики и пожарные дали оценки событиям, а "источник" и "эксперт" по фотографиям + ОБС, не согласны.
Вы бы еще "журналистов" с прямого цитировали.

ну так у нас і Кравченко самогубця. оцінки вони іноді такі оцінки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:54

  Волгарь написав:
  Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе

В ТАКОМ ВИДЕ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.

+
Повністю згідний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:58

  Tegularius написав:Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).
Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.

Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:07

  19yuriy91 написав:любопытно про "формулу Штайнмайера" и около

https://www.youtube.com/watch?v=WSAu4m50WZI

Розмова ТІЛЬКИ про Україну.
Але ключове питання:
"Чого хоче Росія, Путін?"
Для мене це єдине невідоме в даній ситуації.
Путін хитрий гравець - ніколи прямо не каже чого він хоче.
andrijk777
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