Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4232423342344235 Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52 Волгарь написав: Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов. Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.

Так возраст уже. Вот Назарбаев ушёл, и ничего. Верхушка вполне может сохранить власть и с другим президентом. Вот в Китае после Мао почти принудительная ротация лидеров, их не выносят с трона вперёд ногами, они мирно уступают власть более молодым. Это правильно. Так возраст уже. Вот Назарбаев ушёл, и ничего. Верхушка вполне может сохранить власть и с другим президентом. Вот в Китае после Мао почти принудительная ротация лидеров, их не выносят с трона вперёд ногами, они мирно уступают власть более молодым. Это правильно. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 958 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 17:54 andrijk777 написав: Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?

Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.

Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять". Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту. Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 958 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 18:21 Tegularius написав: andrijk777 написав: Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?

Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.

Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять". Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту. Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.

Всего 3 основных действия:

1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально было бы еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле.

2. Начать полномасштабное разминирование.

3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко. Всего 3 основных действия:1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально было бы еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле.2. Начать полномасштабное разминирование.3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко. Аlександр Повідомлень: 3314 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4232423342344235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Аlександр pesikot і 3 гостейМодератори: ТупУм