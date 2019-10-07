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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4232423342344235
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52

  Волгарь написав:Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.

Так возраст уже. Вот Назарбаев ушёл, и ничего. Верхушка вполне может сохранить власть и с другим президентом. Вот в Китае после Мао почти принудительная ротация лидеров, их не выносят с трона вперёд ногами, они мирно уступают власть более молодым. Это правильно.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:54

  andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.
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Tegularius
 
Повідомлень: 958
З нами з: 11.02.14
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:21

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.

Всего 3 основных действия:
1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально было бы еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле.
2. Начать полномасштабное разминирование.
3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
Аlександр
 
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  #<1 ... 4232423342344235
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