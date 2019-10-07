Tegularius написав: andrijk777 написав:
Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".
Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.
Всего 3 основных действия:
1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально было бы еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле.
2. Начать полномасштабное разминирование.
3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.