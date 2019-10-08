RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4233423442354236>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52

  Волгарь написав:Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.

Так возраст уже. Вот Назарбаев ушёл, и ничего. Верхушка вполне может сохранить власть и с другим президентом. Вот в Китае после Мао почти принудительная ротация лидеров, их не выносят с трона вперёд ногами, они мирно уступают власть более молодым. Это правильно.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 958
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:54

  andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 958
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:21

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік?
Мінських домовленостей не виконала жодна сторона.
Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".

Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.

Всего 3 основных действия:
1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально будет еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле.
2. Начать полномасштабное разминирование.
3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
Аlександр
 
Повідомлень: 3317
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:26

ГОРДОН   Новости   ВОЙНА В УКРАИНЕ
 

Качественные кастрюли Глобалис 5 в 1
Красный, черный, белый, синий набор на выбор! Перейти на сайт
Подробнее
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
Билецкий: Если разведение войск в Золотом все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села
Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск в Золотом крайне негативное, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Рекомендую Twitter
Читать на украинском
Сегодня 12.15 | комментариев: 8

Билецкий: Никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут
Фото из личного архива Андрея Билецкого
В случае разведения войск в Золотом Луганской области боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
"Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей. Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.


Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков.
"Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное. Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник.
По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством.
"Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.

https://m.gordonua.com/news/war/bilecki ... 31404.html

Никто не может запретить .... Билецкому))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22225
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:28

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-08

1) «Мы Зеленского, которого нагрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами... И Европа молчит (вы знаете, о ком я говорю) – ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах»
Хммм. Интересно балакает колхозник

2) Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).
Ну хоть кто-то понимает суть проблемы и говорит об этом.

Песков – Пристайко: Кремль заинтересован в реанимации встречи "нормандской четверки"
Ответ из-за поребрика. Ну ничего нового, всё в их стиле.

3) Сегодня в Афинах начался Архиерейский собор Греческой церкви, на котором среди других вопросов будет рассматриваться и признание православной церкви Украины.
....
Этот Архиерейский собор, как выяснилось буквально в последний момент, продлен на один день – добавлена внеочередная сессия, которая будет полностью посвящена украинскому вопросу.

4) Луценко рассказал детали разговора с адвокатом Трампа в 2017 году
Вроде и сказал. И ничего толком не сказал.

5) Кабинет министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО.
Запомним

6) Гончарук акцентировал внимание именно на затяжной и очень сложной процедуре увольнения сотрудников. Она, по его словам, будет изменена в первую очередь. Сейчас уволить работника можно только после вынесения двух и больше выговоров, причем правильно оформленных. Эту норму, говорит чиновник, соблюдают немногие работодатели, поэтому и проигрывают суды, оставаясь обязанными не только возобновить сотрудника на работе, но и выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы.
Социальное государство, чё уж там

7) Верховной Раде предлагают перенести День Независимости Украины на другой день. Соответствующий проект постановления №2205 зарегистрировала внефракционный народный депутат Оксана Савчук.
Свободовцы себе не изменяют. Бросают г***о на вентилятор

8) Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров арендовал у профсоюза таможни двухэтажный деревянный коттедж в Конча-Заспе. Аренда дома площадью 177 кв. м стоит 6,7 тысяч грн в месяц.
"Охренеть, дайте две"
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3096
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) :
При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе


Там вы сократили еще пункты якобы инсайда от Белковского.
Россия отдает Шикотан и Хабомаи, после чего заключается широкий договор с Японией, Россия присоединяется к санкциям против Ирана, сильные мира сего закрывают глаза на аннексию Крыма.
Но якобы все эти идеи идут от Трампа, который сильно давит по своим источникам на Зеленского с целью выполнения минских соглашений.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13056
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3695 раз.
Подякували: 5393 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:38

Аlександр
Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3096
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Интересно балакает колхозник

видно очкує, щоб і його не бортанув Пу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:58

  Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.


А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
vano80
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:05

  detroytred написав:ГОРДОН   Новости   ВОЙНА В УКРАИНЕ
 

Качественные кастрюли Глобалис 5 в 1
Красный, черный, белый, синий набор на выбор! Перейти на сайт
Подробнее
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
Билецкий: Если разведение войск в Золотом все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села
Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск в Золотом крайне негативное, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Рекомендую Twitter
Читать на украинском
Сегодня 12.15 | комментариев: 8

Билецкий: Никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут
Фото из личного архива Андрея Билецкого
В случае разведения войск в Золотом Луганской области боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
"Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей. Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.


Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков.
"Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное. Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник.
По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством.
"Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.

https://m.gordonua.com/news/war/bilecki ... 31404.html

Никто не может запретить .... Билецкому))

так раніше проскакувала інфа що так як збирається зробити Білецький вже робили колаборанти. офіційно якби покидали село але залишалися переодягнені в цивілку бойовики. і думаю по схронах там достатньо зброї щоб швиденько її дістати.
mephala
 
Повідомлень: 5626
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4233423442354236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.