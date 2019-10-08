Додано: Вів 08 жов, 2019 18:26

ГОРДОН Новости ВОЙНА В УКРАИНЕКачественные кастрюли Глобалис 5 в 1Красный, черный, белый, синий набор на выбор! Перейти на сайтПодробнееВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»Билецкий: Если разведение войск в Золотом все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать селаОтношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск в Золотом крайне негативное, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.Рекомендую TwitterЧитать на украинскомСегодня 12.15 | комментариев: 8Билецкий: Никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тутФото из личного архива Андрея БилецкогоВ случае разведения войск в Золотом Луганской области боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий."Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей. Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков."Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное. Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник.По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством."Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.Никто не может запретить .... Билецкому))