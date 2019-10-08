Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Очередная утка, полностью противоречащая нынешним реалиям. Совершенно непонятно, с какой-стати подполковник должен уйти в отставку - у него (и правящей верхушки РФ) как раз все очень неплохо). На всех фронтах. А вот как раз плохо/очень плохо у его зарубежных оппонентов.
Так возраст уже. Вот Назарбаев ушёл, и ничего. Верхушка вполне может сохранить власть и с другим президентом. Вот в Китае после Мао почти принудительная ротация лидеров, их не выносят с трона вперёд ногами, они мирно уступают власть более молодым. Это правильно.
andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік? Мінських домовленостей не виконала жодна сторона. Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".
Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.
andrijk777 написав:Мінські домовленості - ВЖЕ мертві. Вони повинні були бути виконані в 2015. А сьогодні вже який рік? Мінських домовленостей не виконала жодна сторона. Тому на сьогодні нічого Україна "не обязана исполнять".
Там не прописано сроков. Поэтому и можно было безнаказанно их саботировать. Теперь, возможно, пропишут дорожную карту.
Всего 3 основных действия: 1. Развести ВСУ и ополченцев от точек соприкосновения. Чем дальше, тем лучше. Правда, боевиков, жаждущих воевать никто не отменял, но их объявить вне закона, - и с одной, и с другой стороны. Оптимально будет еще организовать совместные патрули из военнослужащих Донбасса, настроенных на контакт. Уж они-то точно на своей земле. 2. Начать полномасштабное разминирование. 3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
Качественные кастрюли Глобалис 5 в 1 Красный, черный, белый, синий набор на выбор! Перейти на сайт Подробнее ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Билецкий: Если разведение войск в Золотом все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск в Золотом крайне негативное, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Рекомендую Twitter Читать на украинском Сегодня 12.15 | комментариев: 8
Билецкий: Никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут Фото из личного архива Андрея Билецкого В случае разведения войск в Золотом Луганской области боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. "Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей. Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.
Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков. "Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное. Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник. По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством. "Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.
Puente написав:Якийсь Белковський ( з РФ ) : При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых – возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе
Там вы сократили еще пункты якобы инсайда от Белковского. Россия отдает Шикотан и Хабомаи, после чего заключается широкий договор с Японией, Россия присоединяется к санкциям против Ирана, сильные мира сего закрывают глаза на аннексию Крыма. Но якобы все эти идеи идут от Трампа, который сильно давит по своим источникам на Зеленского с целью выполнения минских соглашений.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
Качественные кастрюли Глобалис 5 в 1 Красный, черный, белый, синий набор на выбор! Перейти на сайт Подробнее ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Билецкий: Если разведение войск в Золотом все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск в Золотом крайне негативное, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Рекомендую Twitter Читать на украинском Сегодня 12.15 | комментариев: 8
Билецкий: Никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут Фото из личного архива Андрея Билецкого В случае разведения войск в Золотом Луганской области боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. "Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей. Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.
Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков. "Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное. Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник. По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством. "Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.
так раніше проскакувала інфа що так як збирається зробити Білецький вже робили колаборанти. офіційно якби покидали село але залишалися переодягнені в цивілку бойовики. і думаю по схронах там достатньо зброї щоб швиденько її дістати.