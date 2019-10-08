Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
pesikot написав:Аlександр Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"
А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.
Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
Аlександр написав:Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
Какой-то запоздалый бот. По старым методичкам работает. Роттердам оказался выгоднее, чем уголь с Донбасса.
Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
pesikot написав:
Аlександр написав:
pesikot написав:Аlександр Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"
А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.
Ты не читаешь, что сам пишешь. При чём тут Золотое ? жители Золотого сами против разведения сил.
На 41 секунде твое "против".
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 08 жов, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:жители Золотого сами против разведения сил.
Вы сами у них спрашивали или Билецкий рассказал? А ему видимо рассказали такие же жители Золотого, как и внезапно вдруг поголовно ставшие украиномовными жители Мариуполя, на картинку протестующие против формулы Штайнмаейера? А вот тут говорят что наоборот, приветствуют: Военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого Так кому верить?