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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4233423442354236
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:09

  vano80 написав:
  Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.

А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?

Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
  pesikot написав:Аlександр
Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"

А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:16

  Аlександр написав:
  vano80 написав:
  Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.

А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?

Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.


Цифры будут, или так, потрындеть?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:21

  Аlександр написав:Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.

Какой-то запоздалый бот. По старым методичкам работает.
Роттердам оказался выгоднее, чем уголь с Донбасса.

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Аlександр
Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"

А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.

Ты не читаешь, что сам пишешь. При чём тут Золотое ? жители Золотого сами против разведения сил.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:55

  vano80 написав:Цифры будут, или так, потрындеть?

А тебя разве до сих пор не научили считать :?
  pesikot написав:
  Аlександр написав:Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.

Какой-то запоздалый бот. По старым методичкам работает.
Роттердам оказался выгоднее, чем уголь с Донбасса.

Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
  pesikot написав:
  Аlександр написав:
  pesikot написав:Аlександр
Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"

А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.

Ты не читаешь, что сам пишешь. При чём тут Золотое ? жители Золотого сами против разведения сил.

На 41 секунде твое "против".

Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 08 жов, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:жители Золотого сами против разведения сил.

Вы сами у них спрашивали или Билецкий рассказал? :)
А ему видимо рассказали такие же жители Золотого, как и внезапно вдруг поголовно ставшие украиномовными жители Мариуполя, на картинку протестующие против формулы Штайнмаейера?
А вот тут говорят что наоборот, приветствуют:
Военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого
Так кому верить?
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