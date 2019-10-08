Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
pesikot написав:Аlександр Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"
А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.
Аlександр написав:3. Снять блокаду и возобновить нормальные прямые торговые отношения с Донбассом. Не, бандеровцы могут курить в сторонке, только за отопление и электроэнергию пусть платят из расчета стоимости пенсильванского угля с доставкой и зеленой энергетики порошенко.
А напомни, пожалуйста, почем там обойдется донецкий уголек, если добычу его не дотировать за наш же счет?
Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
Аlександр написав:Да уж значительно дешевле, чем покупать его у посредников-порохоботов через третьи страны, так же, как и российский газ у Словакии, называя все это Роттердамом+.
Какой-то запоздалый бот. По старым методичкам работает. Роттердам оказался выгоднее, чем уголь с Донбасса.
Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
pesikot написав:
Аlександр написав:
pesikot написав:Аlександр Тут много сказочников. Особенно про "объявить боевиков вне закона"
А жителей Золотого спросили? В первую очередь это их земля, а не билецкого.
Ты не читаешь, что сам пишешь. При чём тут Золотое ? жители Золотого сами против разведения сил.
На 41 секунде твое "против".
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 08 жов, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:жители Золотого сами против разведения сил.
Вы сами у них спрашивали или Билецкий рассказал? А ему видимо рассказали такие же жители Золотого, как и внезапно вдруг поголовно ставшие украиномовными жители Мариуполя, на картинку протестующие против формулы Штайнмаейера? А вот тут говорят что наоборот, приветствуют: Военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого Так кому верить?
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений"
Представительство НАТО в Украине поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом, как передает "Громадське", заявил глава представительства Александр Винников в Северодонецке Луганской области.
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.
Винников также отметил, что в НАТО призывают и Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".
Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
Ну точно, старые методички. Про уголь из ЮАР в 2015 году писали боты здесь.
PS. Меня вообще не покидает ощущение, что нас вернули в 2014-2015 год. Тот же самый информационный фон - бандеровцы, минск, роттердам+.
oops. ссылка на видео недоступна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой