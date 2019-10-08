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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4234423542364237
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:51

  fokus написав:Так кому верить?

У вас позднее зажигание ?
Разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.
Это было в моих итогах.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:59

  fokus написав:Из невошедшего в «итоги» собакокота.
Парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17
Интересно, кто присоединится на скамью подсудимых к Гиркину и Ко от украинской власти?

Знаете, кто виновник в катастрофе МН-17.
Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.
Но ваши рукожопые урки притащили оружие, способное сбивать цели свыше 10 000 метров.

Тащите тогда всех ваших экспертов, что СУ-25 может подниматься на высоту 10 000 метров.
Диспетчера Карлоса.
Этого вечного пьяного Мишу Леонтьева с его километровым самолетом на фотках

PS. По накачке российской пропаганды. Точно, 2014 год
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:05

  vano80 написав:
  Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.


https://delo.ua/business/cena-po-rotterdam-samaja-nizkaja-po-kotoroj-357060/
"Цена украинских государственных шахт — 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР — 1811 грн/тонна, США и Колумбии — 1913 грн/тонна."

Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?

Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал :oops:
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".
Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/
Надеюсь, о такой зраде Беня не знает.
  pesikot написав:oops. ссылка на видео недоступна :)

Тогда напрямую в youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=d3q0Dbe ... r_embedded
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 08 жов, 2019 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это было в моих итогах.

Это вы не подтормаживайте.
Во–первых то было в итогах за вчера, а сегодня уже все переиграли, новая дата разведения – 9 октября, то бишь завтра. А во–вторых, вопрос был не о дате разведения, а об отношении к нему местных жителей.
Хватит уже юлить и передергивать. Вы столько раз повторяете этот прием, что уже не только не смешно, но даже скучно. Ограничьтесь «итогами» со своими комментариями, там хоть посмеяться можно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:06

  Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории...
на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
Зображення

Если бы в 2008 продолжились боевые действия, где проходила бы граница?
Не напомните, какое расстояние у росс. вовсе было до Тбилиси?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:11

  fokus написав:
  pesikot написав:Это было в моих итогах.

Это вы не подтормаживайте.
Во–первых то было в итогах за вчера, а сегодня уже все переиграли, новая дата разведения – 9 октября, то бишь завтра. А во–вторых, вопрос был не о дате разведения, а об отношении к нему местных жителей.
Хватит уже юлить и передергивать. Вы столько раз повторяете этот прием, что уже не только не смешно, но даже скучно. Ограничьтесь «итогами» со своими комментариями, там хоть посмеяться можно.

Ну смейтесь.
Только вы не способны к диалогу от слова совсем.

Поэтому, не лохмать бабушку о том, что Украина должна.
Отводи своих орков от линии разраничений. Выводи свои российские войска за границу Украины.
Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов.
Как-то так :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:15

  fokus написав:
  pesikot написав:Знаете, кто виновник в катастрофе МН-17.Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров. Но ваши рукожопые урки притащили оружие, способное сбивать цели свыше 10 000 метров.Тащите тогда всех ваших экспертов, что СУ-25 может подниматься на высоту 10 000 метров.Диспетчера Карлоса.Этого вечного пьяного Мишу Леонтьева с его километровым самолетом на фотках

Это не ко мне, не истерите. Это теперь нидерландским следователям рассказывать будете.

Это я тебе рассказываю, на всякий случай.
Чтобы у тебя амнезия не случилась.
Но какое преклонение перед Западом у российских троллей.
Потом же будут в луже сидеть, как с безвизом и Нидерландами.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2019 21:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:16

  Аlександр написав:
  vano80 написав:
  Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.


https://delo.ua/business/cena-po-rotterdam-samaja-nizkaja-po-kotoroj-357060/
"Цена украинских государственных шахт — 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР — 1811 грн/тонна, США и Колумбии — 1913 грн/тонна."

Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?

Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал :oops:
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".
Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/


Так ты про цены или про то, откуда уголек? А теперь представь, что новая команда закрывает убыточные предприятия. И чего кормилец-донбасс запоет?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:26

  Faceless написав:.....
ОБСЕ вообще ничего не контролирует, оно даже как наблюдатель на большинстве позиций не присутствует, я уже не говорю о том, что большие сомнения вызывает их объективность. И никаких, ровным счетом никаких рычагов влияния на боевиков у них нет.
.......
Или наоборот, обострит ситуацию и приведет потере контроля еще над частью территорий. Откуда вообще такая уверенность, что террористы чего-то там будут придерживаться, если никогда не придерживались, а сцикливые "наблюдатели" из ОБСЕ (при чем не исключено, что в самих ОБСЕ полно агентуры рашки) чего-то там проконтролируют?

1. Вы явно категорически не доверяете ОБСЕ.
Кого можете предложить вместо них? Никого?
Тогда что делать?
2. Вы уверены, что мы строго придерживаемся всяких перемирий и "режимов тишины" и не допускаем нарушений?
  Tegularius написав:Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют).
Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.

Мое убеждение, что минские соглашения были приняты, чтобы никогда не выполнятся, по крайней мере в изначальной форме. Любые изменения в Конституцию, нарушающие унитарный статус Украины - недопустимы, ибо по сути являются тяжелейшим поражением. Ни о каких ордло и их особом статусе в Конституции и речи идти не может. Это тот шаг, после которого срываются в пропасть. Это как раз тот путь, который нам пытается навязать рашка и предпринимает для этого неимоверные усилия.

1. Была у нас автономная республика Крым (по Конституции и сегодня есть, к сожалению, только на бумаге). Это нарушало/нарушает унитарный статус Украины?
2. Минские соглашения плохи. И вообще их статус никакой. Но ничего другого нет и, по-моему, не предвидится.
Что Вы предлагаете? Как закончить (или продолжать) войну?
Хотелось бы услышать.

Замечу, что я не сторонник существенных изменений Конституции в пользу ОРДЛО.допускаю некоторые уступки в язык. вопросе (и во всей Украине тоже), в вопросе милиции, возможно, ещё в чём-то. Мои варианты решения вопроса уже высказывал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Поэтому, не лохмать бабушку о том, что Украина должна.

Где? Ну ГДЕ, блин, вы хоть слово «Украина» или «должна» в моих сообщениях увидели??
  pesikot написав:Отводи своих орков от линии разраничений. Выводи свои российские войска за границу Украины.

Повторюсь, не истерите. Путин вряд ли опустится до чтения форумов. И уж тем более до общения с вами (и со мной тоже – чтобы вы не восприняли это личным оскорблением). Поэтому пишите письма с этими призывами в Кремль, а не сюда.
Но польщен вашим мнением о моем влиянии. Где–то даже перекликается с тыц :)
Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов.

Ну конечно, конечно, как скажете.
Ваша аргументация, как всегда, очень глубока и убедительна :mrgreen:
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