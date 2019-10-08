Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?
Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина". Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.
Это вы не подтормаживайте. Во–первых то было в итогах за вчера, а сегодня уже все переиграли, новая дата разведения – 9 октября, то бишь завтра. А во–вторых, вопрос был не о дате разведения, а об отношении к нему местных жителей. Хватит уже юлить и передергивать. Вы столько раз повторяете этот прием, что уже не только не смешно, но даже скучно. Ограничьтесь «итогами» со своими комментариями, там хоть посмеяться можно.
Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории... на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
Если бы в 2008 продолжились боевые действия, где проходила бы граница? Не напомните, какое расстояние у росс. вовсе было до Тбилиси?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Это вы не подтормаживайте. Во–первых то было в итогах за вчера, а сегодня уже все переиграли, новая дата разведения – 9 октября, то бишь завтра. А во–вторых, вопрос был не о дате разведения, а об отношении к нему местных жителей. Хватит уже юлить и передергивать. Вы столько раз повторяете этот прием, что уже не только не смешно, но даже скучно. Ограничьтесь «итогами» со своими комментариями, там хоть посмеяться можно.
Ну смейтесь. Только вы не способны к диалогу от слова совсем.
Поэтому, не лохмать бабушку о том, что Украина должна. Отводи своих орков от линии разраничений. Выводи свои российские войска за границу Украины. Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов. Как-то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Знаете, кто виновник в катастрофе МН-17.Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров. Но ваши рукожопые урки притащили оружие, способное сбивать цели свыше 10 000 метров.Тащите тогда всех ваших экспертов, что СУ-25 может подниматься на высоту 10 000 метров.Диспетчера Карлоса.Этого вечного пьяного Мишу Леонтьева с его километровым самолетом на фотках
Это не ко мне, не истерите. Это теперь нидерландским следователям рассказывать будете.
Это я тебе рассказываю, на всякий случай. Чтобы у тебя амнезия не случилась. Но какое преклонение перед Западом у российских троллей. Потом же будут в луже сидеть, как с безвизом и Нидерландами.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2019 21:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?
Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина". Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.
Faceless написав:..... ОБСЕ вообще ничего не контролирует, оно даже как наблюдатель на большинстве позиций не присутствует, я уже не говорю о том, что большие сомнения вызывает их объективность. И никаких, ровным счетом никаких рычагов влияния на боевиков у них нет. ....... Или наоборот, обострит ситуацию и приведет потере контроля еще над частью территорий. Откуда вообще такая уверенность, что террористы чего-то там будут придерживаться, если никогда не придерживались, а сцикливые "наблюдатели" из ОБСЕ (при чем не исключено, что в самих ОБСЕ полно агентуры рашки) чего-то там проконтролируют?
1. Вы явно категорически не доверяете ОБСЕ. Кого можете предложить вместо них? Никого? Тогда что делать? 2. Вы уверены, что мы строго придерживаемся всяких перемирий и "режимов тишины" и не допускаем нарушений?
Tegularius написав:Внесение правок в Конституцию - это обязательство Украины в рамках минских соглашений. Это обязательство взял на себя Порошенко еше тогда, когда Зеленский выступал на сцене 95-го квартала. Его придется выполнить, нравится кому-то или нет. Порошенко еще мог "отмазываться" перед миром тем, что у него для этого не хватает голосов в Раде. У Зеленского голоса есть, вместе с ОПЗЖ (которые очевидно за это проголосуют). Эти правки касаются взаимоотношений с ОРДЛО и никак не влияют на территории за пределами оных. Поэтому не вижу никаких поводов для беспокойства по поводу сдачи суверенитета. Да, суверенитет Киева над ОРДЛО будет не полным, но в данный момент этот суверенитет равен нулю.
Мое убеждение, что минские соглашения были приняты, чтобы никогда не выполнятся, по крайней мере в изначальной форме. Любые изменения в Конституцию, нарушающие унитарный статус Украины - недопустимы, ибо по сути являются тяжелейшим поражением. Ни о каких ордло и их особом статусе в Конституции и речи идти не может. Это тот шаг, после которого срываются в пропасть. Это как раз тот путь, который нам пытается навязать рашка и предпринимает для этого неимоверные усилия.
1. Была у нас автономная республика Крым (по Конституции и сегодня есть, к сожалению, только на бумаге). Это нарушало/нарушает унитарный статус Украины? 2. Минские соглашения плохи. И вообще их статус никакой. Но ничего другого нет и, по-моему, не предвидится. Что Вы предлагаете? Как закончить (или продолжать) войну? Хотелось бы услышать.
Замечу, что я не сторонник существенных изменений Конституции в пользу ОРДЛО.допускаю некоторые уступки в язык. вопросе (и во всей Украине тоже), в вопросе милиции, возможно, ещё в чём-то. Мои варианты решения вопроса уже высказывал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
pesikot написав:Поэтому, не лохмать бабушку о том, что Украина должна.
Где? Ну ГДЕ, блин, вы хоть слово «Украина» или «должна» в моих сообщениях увидели??
pesikot написав:Отводи своих орков от линии разраничений. Выводи свои российские войска за границу Украины.
Повторюсь, не истерите. Путин вряд ли опустится до чтения форумов. И уж тем более до общения с вами (и со мной тоже – чтобы вы не восприняли это личным оскорблением). Поэтому пишите письма с этими призывами в Кремль, а не сюда. Но польщен вашим мнением о моем влиянии. Где–то даже перекликается с тыц
Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов.
Ну конечно, конечно, как скажете. Ваша аргументация, как всегда, очень глубока и убедительна