Где? Ну ГДЕ, блин, вы хоть слово «Украина» или «должна» в моих сообщениях увидели??
Повторюсь, не истерите. Путин вряд ли опустится до чтения форумов. И уж тем более до общения с вами (и со мной тоже – чтобы вы не восприняли это личным оскорблением). Поэтому пишите письма с этими призывами в Кремль, а не сюда.
Но польщен вашим мнением о моем влиянии. Где–то даже перекликается с
Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов.
Ну конечно, конечно, как скажете.
Ваша аргументация, как всегда, очень глубока и убедительна