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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4235423642374238
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Поэтому, не лохмать бабушку о том, что Украина должна.

Где? Ну ГДЕ, блин, вы хоть слово «Украина» или «должна» в моих сообщениях увидели??
  pesikot написав:Отводи своих орков от линии разраничений. Выводи свои российские войска за границу Украины.

Повторюсь, не истерите. Путин вряд ли опустится до чтения форумов. И уж тем более до общения с вами (и со мной тоже – чтобы вы не восприняли это личным оскорблением). Поэтому пишите письма с этими призывами в Кремль, а не сюда.
Но польщен вашим мнением о моем влиянии. Где–то даже перекликается с тыц :)
Тогда продолжим диалог. Сейчас ты к диалогу не готов.

Ну конечно, конечно, как скажете.
Ваша аргументация, как всегда, очень глубока и убедительна :mrgreen:
fokus
 
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