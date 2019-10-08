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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4235423642374238
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:44

  pesikot написав:Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.


Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:45

  fokus написав:Из невошедшего в «итоги» собакокота.
Парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17
Интересно, кто присоединится на скамью подсудимых к Гиркину и Ко от украинской власти?

вологі мрії пуйлофілів так і залишаться мріями :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:24

  Аlександр написав:
  vano80 написав:
  Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.

https://delo.ua/business/cena-po-rotterdam-samaja-nizkaja-po-kotoroj-357060/
"Цена украинских государственных шахт — 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР — 1811 грн/тонна, США и Колумбии — 1913 грн/тонна."

Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?

Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал :oops:
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".
Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/

  vano80 написав:Так ты про цены или про то, откуда уголек?

А что тут сложного? Российский уголь по цене и формуле Роттердам+. Часом не напоминают газовые соглашения 2009 с привязкой к европейской цене на газойль?
  vano80 написав:А теперь представь, что новая команда закрывает убыточные предприятия. И чего кормилец-донбасс запоет?

Так вот, оказывается, какие они, борцы за независимость Донбасса 8)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:03

  ЛАД написав:
  Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории...
на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...

Если бы в 2008 продолжились боевые действия, где проходила бы граница?
Не напомните, какое расстояние у росс. вовсе было до Тбилиси?

На скріні дата -17.07, а війна там почалася 08.08, тобто спочатку були домовленості за участю Ш.М., а їх результат побачив весь світ.
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