Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.
Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками. Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.
Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?
Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина". Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.
Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории... на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...
Если бы в 2008 продолжились боевые действия, где проходила бы граница? Не напомните, какое расстояние у росс. вовсе было до Тбилиси?
На скріні дата -17.07, а війна там почалася 08.08, тобто спочатку були домовленості за участю Ш.М., а їх результат побачив весь світ.