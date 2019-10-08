Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:44
Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:45
вологі мрії пуйлофілів так і залишаться мріями
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:24
А что тут сложного? Российский уголь по цене и формуле Роттердам+. Часом не напоминают газовые соглашения 2009 с привязкой к европейской цене на газойль?
Так вот, оказывается, какие они, борцы за независимость Донбасса
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:03
На скріні дата -17.07, а війна там почалася 08.08, тобто спочатку були домовленості за участю Ш.М., а їх результат побачив весь світ.
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24
"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як?
совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову?
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:31
Re: Політичні дискусії
Но любому вменяему человеку понятно, что со стороны руководства Аэроруха, каких то департаментов разведки была как минимум преступная халатность.
В районе боевых действий в то время сбивали и часто сбивали военные самолеты, и то что над этим местом летали беззащитные пассажирские авиалайнеры лишь на том основании, что средства ПВО боевиков якобы немного не добивают до авиалайнеров, просто вопиющая дикость.
Наказать заказчика, организатора и исполнителей это очень важно, но не мешало бы наказать и персоналии, которые допустили обычный непрофессионализм вкупе с преступной халатностью.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:43
Это маршрут, а не пространство, тролль! И в статье это четко написано. Это не слова-синонимы, как может показаться чайнику.
This route had been closed by the Ukrainian authorities from ground to flight level 320 [32,000ft] but was open at the level at which the aircraft was flying.
Давай ты будешь спорить со мной только после того, как ознакомишься с картой маршрутов ICAO и поймешь, что он не один в воздушном пространстве над Донбассом!
Ну это, конечно, если твоя патологическая жажда спорить до сих пор не удовлетворена (что может быть естественным, если тебе 12-15 лет отроду ) Потому что я то выше четко написал - претензий к Украине быть не может, потому что воздушное пространство невозможно закрыть для ракет
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