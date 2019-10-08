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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4235423642374238
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:44

  pesikot написав:Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.


Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:45

  fokus написав:Из невошедшего в «итоги» собакокота.
Парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17
Интересно, кто присоединится на скамью подсудимых к Гиркину и Ко от украинской власти?

вологі мрії пуйлофілів так і залишаться мріями :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:24

  Аlександр написав:
  vano80 написав:
  Аlександр написав:Ну да, Донбасс - це заграница, где-то в Африке, далеко от океана, откуда уголь везут в порт ЮАР, затем через пол земного шара в Амстердам - Роттердам - Антверпен и аж потом до украинской ТЭЦ. Вот для этого и нужен порохоботам "Донбабве", а не Донбасс.

https://delo.ua/business/cena-po-rotterdam-samaja-nizkaja-po-kotoroj-357060/
"Цена украинских государственных шахт — 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР — 1811 грн/тонна, США и Колумбии — 1913 грн/тонна."

Что тебе еще надо знать про стоимость угля? Кто разницу оплачивает?

Абетка ПАП со справочной ценой. А по факту и в реале 70% угля порохоботы зачем-то затарили из России. Наверно, Путин приказал :oops:
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".
Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/

  vano80 написав:Так ты про цены или про то, откуда уголек?

А что тут сложного? Российский уголь по цене и формуле Роттердам+. Часом не напоминают газовые соглашения 2009 с привязкой к европейской цене на газойль?
  vano80 написав:А теперь представь, что новая команда закрывает убыточные предприятия. И чего кормилец-донбасс запоет?

Так вот, оказывается, какие они, борцы за независимость Донбасса 8)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:03

  ЛАД написав:
  Sanna написав:Шел 2008 г. россия вторглась в Грузию и оккупировала части ее территории...
на арене все те-же: Франк-Вальтер Штайнмайер, и аналогичный план урегулирования конфликта ... чем все закончилось - думаю обьяснять не надо...территории потеряны...

Если бы в 2008 продолжились боевые действия, где проходила бы граница?
Не напомните, какое расстояние у росс. вовсе было до Тбилиси?

На скріні дата -17.07, а війна там почалася 08.08, тобто спочатку були домовленості за участю Ш.М., а їх результат побачив весь світ.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24

  zРадио написав:
  pesikot написав:Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.


Не было такого запрета. Зачем врать?

Eurocontrol said Ukrainian authorities had barred aircraft from ground level to 32,000 feet but the doomed aircraft was cruising at 33,000 feet, still within range of sophisticated ground-to-air weaponry, when it was hit. All flights in eastern Ukraine have now been barred from the area, Eurocontrol added

"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як?
совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:31

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  zРадио написав:Не было такого запрета. Зачем врать?

Eurocontrol said Ukrainian authorities had barred aircraft from ground level to 32,000 feet but the doomed aircraft was cruising at 33,000 feet, still within range of sophisticated ground-to-air weaponry, when it was hit. All flights in eastern Ukraine have now been barred from the area, Eurocontrol added

"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як?
совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову?


Но любому вменяему человеку понятно, что со стороны руководства Аэроруха, каких то департаментов разведки была как минимум преступная халатность.
В районе боевых действий в то время сбивали и часто сбивали военные самолеты, и то что над этим местом летали беззащитные пассажирские авиалайнеры лишь на том основании, что средства ПВО боевиков якобы немного не добивают до авиалайнеров, просто вопиющая дикость.

Наказать заказчика, организатора и исполнителей это очень важно, но не мешало бы наказать и персоналии, которые допустили обычный непрофессионализм вкупе с преступной халатностью.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:43

  mephala написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Украина закрыла воздушное пространство до 10 000 метров.


Не было такого запрета. Зачем врать?

Eurocontrol said Ukrainian authorities had barred aircraft from ground level to 32,000 feet but the doomed aircraft was cruising at 33,000 feet, still within range of sophisticated ground-to-air weaponry, when it was hit. All flights in eastern Ukraine have now been barred from the area, Eurocontrol added

"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як?
совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову? :lol:


Это маршрут, а не пространство, тролль! И в статье это четко написано. Это не слова-синонимы, как может показаться чайнику.

This route had been closed by the Ukrainian authorities from ground to flight level 320 [32,000ft] but was open at the level at which the aircraft was flying.

Давай ты будешь спорить со мной только после того, как ознакомишься с картой маршрутов ICAO и поймешь, что он не один в воздушном пространстве над Донбассом!

Ну это, конечно, если твоя патологическая жажда спорить, до сих пор не удовлетворена (что может быть естественным, если тебе 12-15 лет отроду :mrgreen: ) Потому что я то выше четко написал - претензий к Украине быть не может, потому что воздушное пространство невозможно закрыть для ракет
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