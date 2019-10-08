Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:44
Не было такого запрета. Зачем врать? Но вина все равно за РФ и боевиками.
Нидерланды нужно слать куда подальше с их предъявами - технически для ПВО нет преград в виде государственных границ, соответственно, важно кто сбил, а не над чьим небом
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:45
вологі мрії пуйлофілів так і залишаться мріями
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:24
А что тут сложного? Российский уголь по цене и формуле Роттердам+. Часом не напоминают газовые соглашения 2009 с привязкой к европейской цене на газойль?
Так вот, оказывается, какие они, борцы за независимость Донбасса
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:03
На скріні дата -17.07, а війна там почалася 08.08, тобто спочатку були домовленості за участю Ш.М., а їх результат побачив весь світ.
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24
"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як?
совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову?
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:31
Re: Політичні дискусії
Но любому вменяему человеку понятно, что со стороны руководства Аэроруха, каких то департаментов разведки была как минимум преступная халатность.
В районе боевых действий в то время сбивали и часто сбивали военные самолеты, и то что над этим местом летали беззащитные пассажирские авиалайнеры лишь на том основании, что средства ПВО боевиков якобы немного не добивают до авиалайнеров, просто вопиющая дикость.
Наказать заказчика, организатора и исполнителей это очень важно, но не мешало бы наказать и персоналии, которые допустили обычный непрофессионализм вкупе с преступной халатностью.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:43
Это маршрут, а не пространство, тролль! И в статье это четко написано. Это не слова-синонимы, как может показаться чайнику.
This route had been closed by the Ukrainian authorities from ground to flight level 320 [32,000ft] but was open at the level at which the aircraft was flying.
Давай ты будешь спорить со мной только после того, как ознакомишься с картой маршрутов ICAO и поймешь, что он не один в воздушном пространстве над Донбассом (только смотреть нужно не на сейчас, разумеется, а архив).
Ну это, конечно, если твоя патологическая жажда спорить до сих пор не удовлетворена (что может быть естественным, если тебе 12-15 лет отроду ) Потому что я то выше четко написал - претензий к Украине быть не может, потому что воздушное пространство невозможно закрыть для ракет
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:49
Не знаю, где Вы видели единство мнений год назад, даже мнимое.
Если оно и было, то только с мая 2014 по (максимум) январь 2015. И то относительное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:55
Международная политика и право - вещи сложные, но мне кажется, что ответственность здесь чисто репутационная, и мы ее уже понесли. Достаточно взглянуть на Flight Radar - все воздушное пространство Украины после этого инцидента пустое (естественно, кроме бортов с аэропортами взлета и/или посадки на территории страны). Наказать внутренних ответственных за то, что недобдели, когда нужно было перебдеть, мы должны (были 5 лет назад) самостоятельно
Додано: Сер 09 жов, 2019 01:21
ну я і не сумнівався що в тебе проблеми з перекладом будуть. "from ground level to 32,000 feet" перекласти як маршрут
те що до України немає претензій не відміняє твою брехню стосовно того що Україна якби не закрила над зоною АТО простір від землі до 32К футів (10 км). ну а ти як завжди збрехав і чи то совість чи то сміливість відсутні визнати це.
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