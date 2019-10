Додано: Сер 09 жов, 2019 00:43

Это маршрут, а не пространство, тролль! И в статье это четко написано. Это не слова-синонимы, как может показаться чайнику.This route had been closed by the Ukrainian authorities from ground to flight level 320 [32,000ft] but was open at the level at which the aircraft was flying.Давай ты будешь спорить со мной только после того, как ознакомишься с картой маршрутов ICAO и поймешь, что он не один в воздушном пространстве над Донбассом (только смотреть нужно не на сейчас, разумеется, а архив).Ну это, конечно, если твоя патологическая жажда спорить до сих пор не удовлетворена (что может быть естественным, если тебе 12-15 лет отроду) Потому что я то выше четко написал - претензий к Украине быть не может, потому что воздушное пространство невозможно закрыть для ракет