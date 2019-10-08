Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як? совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову?
Но любому вменяему человеку понятно, что со стороны руководства Аэроруха, каких то департаментов разведки была как минимум преступная халатность. В районе боевых действий в то время сбивали и часто сбивали военные самолеты, и то что над этим местом летали беззащитные пассажирские авиалайнеры лишь на том основании, что средства ПВО боевиков якобы немного не добивают до авиалайнеров, просто вопиющая дикость.
Наказать заказчика, организатора и исполнителей это очень важно, но не мешало бы наказать и персоналии, которые допустили обычный непрофессионализм вкупе с преступной халатностью.
чому дикість? в світі повно заварух і нічого. літають. Ізраїль той самій. Постійна войнушка. Сірія та сама - вся в диму і також літають. Вся суть якраз у наявності зброї у сторін. А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися. Україна декілька разів піднімала ешелон нижче якого закривала повітряний простір. Доречі попередньо збитий ан24 на висоті 6500 через який закрили до 10К гадали що збили з ПЗРК. І висоти 10К було достатньо щоб не долетіло з ПЗРК. В цій ситуації загадкове інше - Україна поступово закривала небо над АТО поки дійшла до 10К. Раша на це ніяк не реагувала. А потім відразу 17/07/14 в 00:00 закрила небо до 16К (тобто вище чим було закрито в нас та якраз до максимальної висоти буку). і в цей же день збили МН17. Пояснення слідчій комісії раша так і не надала на підставі якої інформації вони закрили небо вище чим в Україні.
mephala написав:ну я і не сумнівався що в тебе проблеми з перекладом будуть. "from ground level to 32,000 feet" перекласти як маршрут
Гений, как маршрут переводится английское слово "route", присутствующее в цитате из статьи, приведенной в моем комментарии На сим мое участие в дискуссии завершено - хватит кормить тролля. Особенно такого ненасытного как ты!
mephala написав:ну я і не сумнівався що в тебе проблеми з перекладом будуть. "from ground level to 32,000 feet" перекласти як маршрут
Гений, как маршрут переводится английское слово "route", присутствующее в цитате из статьи, приведенной в моем комментарии На сим мое участие в дискуссии завершено - хватит кормить тролля. Особенно такого ненасытного как ты!
крутиться як вуж на сковорідці аби не визнавати свою брехню. на ось переклади "розумнику" "Eurocontrol said Ukrainian authorities had barred aircraft from ground level to 32,000 feet but the doomed aircraft was cruising at 33,000 feet, still within range of sophisticated ground-to-air weaponry, when it was hit. All flights in eastern Ukraine have now been barred from the area, Eurocontrol added" де ти там побачив про маршрут "розумнику" ? а так хотілося ж мабуть відбрехатися