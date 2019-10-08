Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"знавцю" іноземних мов з перекладом допомогти чи як? совісті вистачить визнати що збрехав та всівся до калюжі знову?
Но любому вменяему человеку понятно, что со стороны руководства Аэроруха, каких то департаментов разведки была как минимум преступная халатность. В районе боевых действий в то время сбивали и часто сбивали военные самолеты, и то что над этим местом летали беззащитные пассажирские авиалайнеры лишь на том основании, что средства ПВО боевиков якобы немного не добивают до авиалайнеров, просто вопиющая дикость.
Наказать заказчика, организатора и исполнителей это очень важно, но не мешало бы наказать и персоналии, которые допустили обычный непрофессионализм вкупе с преступной халатностью.
чому дикість? в світі повно заварух і нічого. літають. Ізраїль той самій. Постійна войнушка. Сірія та сама - вся в диму і також літають. Вся суть якраз у наявності зброї у сторін. А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися. Україна декілька разів піднімала ешелон нижче якого закривала повітряний простір. Доречі попередньо збитий ан24 на висоті 6500 через який закрили до 10К гадали що збили з ПЗРК. І висоти 10К було достатньо щоб не долетіло з ПЗРК. В цій ситуації загадкове інше - Україна поступово закривала небо над АТО поки дійшла до 10К. Раша на це ніяк не реагувала. А потім відразу 17/07/14 в 00:00 закрила небо до 16К (тобто вище чим було закрито в нас та якраз до максимальної висоти буку). і в цей же день збили МН17. Пояснення слідчій комісії раша так і не надала на підставі якої інформації вони закрили небо вище чим в Україні.
"Eurocontrol said Ukrainian authorities had barred aircraft from ground level to 32,000 feet but the doomed aircraft was cruising at 33,000 feet, still within range of sophisticated ground-to-air weaponry, when it was hit. All flights in eastern Ukraine have now been barred from the area, Eurocontrol added" де ти там побачив про маршрут
mephala написав:А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися.
Тяжело догадаться, это объяснение никудышное. В министерстве обороны есть специальные люди, специальные аналитические департаменты, в аэрорухе есть специальная служба, ответственная за безопасность полётов. Везде эти люди получают за свою аналитику нехилую зарплату, звания, и в результате получается, что погибли несколько сотен ни в чем ни повинных людей, и никто из ответственных за безопасность полётов и принимающих решение не понёс наказание ? Мне кажется именно это и бесит нидерландских друзей. Тем более никто не требует гигантских сроков и крови. Просто разобраться.
Ну а то что при постоянной теме в СМИ о российской агрессии на Донбассе, вдруг люди с погонами и без не могли догадаться, что у российской армии есть буки, это не выдерживает критики. Спросили у меня, я бы сразу сказал, что летать там очень опасно. Я бы лично никогда ни купил билет на самолёт, который пролетает над зоной боевых действий, и погибшие никогда не купили бы, несмотря на успокоение, что ракеты немного все равно не долетят до вашего лайнера.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Як довго клоун буде президентом? В кого які думки?
"Зеленский пожертвовал украинскими национальными интересами лишь ради того, чтобы побыстрее провести встречу в "нормандском формате" с Путиным, Меркель и Макроном. И эта форс-мажорная встреча грозит даже не закрепить, а "зацементировать" выгодный Москве алгоритм закрепления своей победы на Донбассе. С дальнейшим использованием донбасского плацдарма с подконтрольной Москве властью для дезинтеграции всей Украины."
В прессе активно дискутируется тема очередного повышения цен на отопление, газ и воду, при этом ссылки на соответствующие сайты соответствующих компаний даются, так что похоже все реально, намечается немалое повышение цен, особенно в Киевской области.
Напомним, ровно месяц назад Зеленский на утверждении правительства Гончарука громко гласно заявил, что если через год правительство НЕ СНИЗИТ тарифы, оно уйдет в отставку.
При этих обещалках снизить тарифы планируется наоборот хорошее повышение тарифов. Имхо, это будет серьезная пощечина рейтингу Зеленского, и надеюсь начала конца непрофессиональной команды. Напомню начало конца Президента Порошенко - это повышение тарифов осенью прошлого года.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну і ? Я навіть не знаю , хто більше шкодить реально Україні - п"ята колона російська , чи от такі статті . Яка з них користь хоч комусь ? Показати , що українська тодішня еліта нічим принципово не відрізняється від теперішньої ? А от у них ( не знаю , у кого , правда ) - є "правильні" еліти ...