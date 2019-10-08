Додано: Сер 09 жов, 2019 07:35

В прессе активно дискутируется тема очередного повышения цен на отопление, газ и воду, при этом ссылки на соответствующие сайты соответствующих компаний даются, так что похоже все реально, намечается немалое повышение цен, особенно в Киевской области.



Напомним, ровно месяц назад Зеленский на утверждении правительства Гончарука громко гласно заявил, что если через год правительство НЕ СНИЗИТ тарифы, оно уйдет в отставку.



При этих обещалках снизить тарифы планируется наоборот хорошее повышение тарифов.

Имхо, это будет серьезная пощечина рейтингу Зеленского, и надеюсь начала конца непрофессиональной команды.

Напомню начало конца Президента Порошенко - это повышение тарифов осенью прошлого года.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.