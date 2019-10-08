freeze написав:

mephala написав: А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися. А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися.

Тяжело догадаться, это объяснение никудышное. В министерстве обороны есть специальные люди, специальные аналитические департаменты, в аэрорухе есть специальная служба, ответственная за безопасность полётов. Везде эти люди получают за свою аналитику нехилую зарплату, звания, и в результате получается, что погибли несколько сотен ни в чем ни повинных людей, и никто из ответственных за безопасность полётов и принимающих решение не понёс наказание ? Мне кажется именно это и бесит нидерландских друзей.Тем более никто не требует гигантских сроков и крови. Просто разобраться.Ну а то что при постоянной теме в СМИ о российской агрессии на Донбассе, вдруг люди с погонами и без не могли догадаться, что у российской армии есть буки, это не выдерживает критики. Спросили у меня, я бы сразу сказал, что летать там очень опасно.Я бы лично никогда ни купил билет на самолёт, который пролетает над зоной боевых действий, и погибшие никогда не купили бы, несмотря на успокоение, что ракеты немного все равно не долетят до вашего лайнера.