|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:39
freeze написав:
В прессе активно дискутируется тема очередного повышения цен на отопление, газ и воду, при этом ссылки на соответствующие сайты соответствующих компаний даются, так что похоже все реально, намечается немалое повышение цен, особенно в Киевской области.
Напомним, ровно месяц назад Зеленский на утверждении правительства Гончарука громко гласно заявил, что если через год правительство НЕ СНИЗИТ тарифы, оно уйдет в отставку.
При этих обещалках снизить тарифы планируется наоборот хорошее повышение тарифов.
Имхо, это будет серьезная пощечина рейтингу Зеленского, и надеюсь начала конца непрофессиональной команды.
Напомню начало конца Президента Порошенко - это повышение тарифов осенью прошлого года.
так ціни не просто збільшуються. збільшується перелік платежів. наприклад жек відмовляється обслуговувати внутрішньодомову газову інфраструктуру а облгаз тоді каже - поки не знайдете приватну фірму яка буде обслуговувати то газ відключаємо. і на рівному місці +300 грн в рік до платежів.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:43
freeze написав: mephala написав:
А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися.
Тяжело догадаться, это объяснение никудышное. В министерстве обороны есть специальные люди, специальные аналитические департаменты, в аэрорухе есть специальная служба, ответственная за безопасность полётов. Везде эти люди получают за свою аналитику нехилую зарплату, звания, и в результате получается, что погибли несколько сотен ни в чем ни повинных людей, и никто из ответственных за безопасность полётов и принимающих решение не понёс наказание ? Мне кажется именно это и бесит нидерландских друзей.
Тем более никто не требует гигантских сроков и крови. Просто разобраться.
Ну а то что при постоянной теме в СМИ о российской агрессии на Донбассе, вдруг люди с погонами и без не могли догадаться, что у российской армии есть буки, это не выдерживает критики. Спросили у меня, я бы сразу сказал, что летать там очень опасно.
Я бы лично никогда ни купил билет на самолёт, который пролетает над зоной боевых действий, и погибшие никогда не купили бы, несмотря на успокоение, что ракеты немного все равно не долетят до вашего лайнера.
Ха - так маршрут прокладали зовсім не наші диспетчери - ні ? А ті про що думали ? Не знали , що у нас війна йде ? Чи знали , але не вірили ? Так як зараз не вірять , що то РФ всім керує ? Чи просто економили горючку ? Не треба шукати винних постфактум - основне це попередження - правда ? Але якраз цим страждають буквально всі - ніхто не проводить насправді аналіз ( незважаючи на т е , що Ви думаєте , що вони повинні це робити ) ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:46
Frant написав:
Я - краще - заборонив би клоунам балотуватись в президенти.
Ви ж не підете до хірурга, який вчора працював кукловодом в театрі і не має медичної освіти?
Та без питань - а кого пропонуєте допускати , і які критерії повинні бути ?
Це , до речі , дуже цікава тема - але абсолютно недемократична . І якщо щось таке хтось запропонує - всі оці "венеціанські комісії " та інші дармоїди будуть репетувати зі страшною силою ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:49
Frant написав:
Як довго клоун буде президентом?
В кого які думки?
Около двух лет. Натворит делов, потом убежит в Израиль. Если к тому времени еще будет Украина, то нам сильно повезет.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:12
Результат сдачи национальных интересов с обменом Цемаха.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:20
pesikot написав:
в 2014 году было "свободное волеизъявление народа Крыма"
Не "националисты" развязывают войны, а именно
Да. Было свободное волеизъявление народа Крыма. Правда, несанкционированное Киевом.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3510
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:21
Schmit написав: Frant написав:
Як довго клоун буде президентом?
В кого які думки?
Около двух лет. Натворит делов, потом убежит в Израиль. Если к тому времени еще будет Украина, то нам сильно повезет.
Я думаю, Зеленского погубят не решения по Донбассу, а два теоретика Гетманцев и Милованов, которым на откуп отдана экономическая сфера, поскольку сам Зеленский ни бельмеса не понимает в экономике. С неугасимым желанием этих теоретиков построить тотальное государство со всеобщим контролем, фискализацией, с нулевыми декларациями, когда у миллионов людей не будет сходиться дебет-кредит, с возрастающими штрафами, отменой банковской тайны, СИМ-ками по паспортам, отменой неидентифицированных переводов, к которым так привыкли сотни тысяч людей в разных системах платежей, телефоны только при регистрации у государство IMEI и тд, и одновременным сохранением преференций олигархической настройке.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13064
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3696 раз.
- Подякували: 5395 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:24
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
А те що у "шахтарів" з’явиться бук важко було здогадатися.
Тяжело догадаться, это объяснение никудышное. В министерстве обороны есть специальные люди, специальные аналитические департаменты, в аэрорухе есть специальная служба, ответственная за безопасность полётов. Везде эти люди получают за свою аналитику нехилую зарплату, звания, и в результате получается, что погибли несколько сотен ни в чем ни повинных людей, и никто из ответственных за безопасность полётов и принимающих решение не понёс наказание ? Мне кажется именно это и бесит нидерландских друзей.
Тем более никто не требует гигантских сроков и крови. Просто разобраться.
Ну а то что при постоянной теме в СМИ о российской агрессии на Донбассе, вдруг люди с погонами и без не могли догадаться, что у российской армии есть буки, это не выдерживает критики. Спросили у меня, я бы сразу сказал, что летать там очень опасно.
Я бы лично никогда ни купил билет на самолёт, который пролетает над зоной боевых действий, и погибшие никогда не купили бы, несмотря на успокоение, что ракеты немного все равно не долетят до вашего лайнера.
заднім числом завжди легко будувати теорії та казати як ти не зміг передбачити. це ж явно було.
Несомненно!
Но речь была о другом. Об ответственности за случившееся. Теми, в обязанностях которых их недопущение.
Не в направлении их расстрелять за это, а в объективной оценке специалистами действий этих специалистов.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22229
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:29
sal написав: pesikot написав:
в 2014 году было "свободное волеизъявление народа Крыма"
Не "националисты" развязывают войны, а именно
Да. Было свободное волеизъявление народа Крыма. Правда, несанкционированное Киевом.
Ну-ну ... Згадаймо "несанционированное" голосування в європах - Іспанія там , Косово ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:33
detroytred написав:
Несомненно!
Но речь была о другом. Об ответственности за случившееся. Теми, в обязанностях которых их недопущение.
Не в направлении их расстрелять за это, а в объективной оценке специалистами действий этих специалистов.
Ви що - думаєте , диспетчери один одного не знають ? Всі все знають насправді - це все розмови чисто політичні . Реально в авіації стороннім правди ніколи не розповідають взагалі .
Он впав АН-12 під Львовом - думаєте зразу невідомо - чому ? Відомо , але не скажуть ...
Скажуть - коли погодять з усіма "красиву" версію .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|