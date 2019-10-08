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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:46
detroytred написав:
Теми, в обязанностях которых их недопущение.
для цього було необхідно передбачити що раша привезе бук разом зі своїм розрахунком для стрільби. не танки, пушки та ПЗРК. а саме бук який призначений для збивання високих цілей. можете назвати людей які повинні були це передбачити?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:50
Schmit написав: Frant написав:
Як довго клоун буде президентом?
В кого які думки?
Около двух лет. Натворит делов, потом убежит в Израиль. Если к тому времени еще будет Украина, то нам сильно повезет.
Да куда она денется))
Может ЗЕ, как ускоритель созревания нарыва, приведёт к прорыву и зарождению здоровой ткани.
Хотя вчера беседовал с умным человеком ... говорит, что всех всё устраивает ... все в шоколаде.
То есть максимум - поменяют фасад (уберут ЗЕ) не важно даже на кого. Хоть папередников, хоть папередников папередников, хоть новых.
Все буде добре, але низенько-низенко.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:54
mephala написав: detroytred написав:
Теми, в обязанностях которых их недопущение.
для цього було необхідно передбачити що раша привезе бук разом зі своїм розрахунком для стрільби. не танки, пушки та ПЗРК. а саме бук який призначений для збивання високих цілей. можете назвати людей які повинні були це передбачити?
Что для этого нужно и какие люди это должны были сделать - ответ дадут специалисты.
Я могу только обсуждить их мнение. А не выдавать своё мнение с нуля, дилетанское.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:55
mephala написав:
можете назвати людей які повинні були це передбачити?
Тут пів форуму таких!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:01
Puente написав: detroytred написав:
Несомненно!
Но речь была о другом. Об ответственности за случившееся. Теми, в обязанностях которых их недопущение.
Не в направлении их расстрелять за это, а в объективной оценке специалистами действий этих специалистов.
Ви що - думаєте , диспетчери один одного не знають ? Всі все знають насправді - це все розмови чисто політичні . Реально в авіації стороннім правди ніколи не розповідають взагалі .
Он впав АН-12 під Львовом - думаєте зразу невідомо - чому ? Відомо , але не скажуть ...
Скажуть - коли погодять з усіма "красиву" версію .
+1000500
Конечно есть рамки. Но сам подход-принцип получения конечного решения таков. И по многим темам.
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