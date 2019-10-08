для цього було необхідно передбачити що раша привезе бук разом зі своїм розрахунком для стрільби. не танки, пушки та ПЗРК. а саме бук який призначений для збивання високих цілей. можете назвати людей які повинні були це передбачити?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:46
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:50
Да куда она денется))
Может ЗЕ, как ускоритель созревания нарыва, приведёт к прорыву и зарождению здоровой ткани.
Хотя вчера беседовал с умным человеком ... говорит, что всех всё устраивает ... все в шоколаде.
То есть максимум - поменяют фасад (уберут ЗЕ) не важно даже на кого. Хоть папередников, хоть папередников папередников, хоть новых.
Все буде добре, але низенько-низенко.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:54
Что для этого нужно и какие люди это должны были сделать - ответ дадут специалисты.
Я могу только обсуждить их мнение. А не выдавать своё мнение с нуля, дилетанское.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:55
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:01
+1000500
Конечно есть рамки. Но сам подход-принцип получения конечного решения таков. И по многим темам.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:08
Другие запретили бы кондитерам)))
Третьи - завгарам.
Четвертые ...
Бороться со следствием -- глупость.
Устранять нужно причину.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:28
Re: Політичні дискусії
Шпагат Зеленського
Молодий. Ініціативний. Емоційний. Нефаховий.
Які ще терміни можна підібрати для характеристики нового Президента? Можливо, щирий, відкритий, порядний...
Але, для того, аби зрозуміти потенційну загрозу для країни достатньо поєднання двох - "нефаховий" і "ініціативний"! Не відкрию таємницю, коли скажу, що, чим нижче рівень компетентості керівника - тим більша залежність його від оточення, і тим більший вплив на нього має те саме оточення.
Вся передвиборча кампанія Зеленського будувалась на тезі: "все вокруг в гавне, лишь я - в ослепительно белом". Тобто, все, що було ДО мене - ганьба і помилка, і лише я зможу все виправити.
Окрім того, акцент ргобився на швидкості змін.
Зрозуміло, що буль-які реформаторські дії влади не дадуть швидких істотних результатів, які б відчули на собі виборці, Зеленський вирішив направити свою енергію на зовні.
Гучні зустрічі з лідерами інших країн під фанфари "зеленої команди" не дали ніяких результатів ні в політичному, ні в економічному сенсі. Нічого, корім "фанфар".
Візит до Сполучених Штатів, який ЗЕ-команда ріднесла до рівня події вселенського рівня, виявися, взагалі, провальним і обернувся соромом для країни: відтепер наш Президент відомий не лише, як актор (в Росії), але й як "піанст" - в Сполучених Штатах і Європі. А ми, українці, отримали саркастичні оцінки за те, що обрали таку людину на найвищу посаду у власній державі.
Отже, маючи невгамовне бажання діяти (точніше - маючи невгамовне бажання демонстрації діяльності) та величезне его, з одного боку, та повну відсутність фаху, з іншого, Президент Зеленський з легікстю був посажений на "шпагат", який відтепер можна сміливо іменувати як "шпагат Зеленського".
Маючи в своєму розпорядженні високопрофесійних фахівців (ніколи не варто недооцінювати ворога!), Кремлю з легкістю загнати "зеленого" Президента в ситуацію, яка в шахах назвиається "цуг-цванг": будь-який наступний хід веде лише до погіршення становища.
Судіть самі. Ідеєю фікс для Зеленського стала зустріч в "Нормандському форматі". Для чого? Яка мета? Вибачте, але нічого іншого, окрім простого бажання на рівні "я хочу" я не чув. Я не почув ніякого плану, ніякої концепції, нічого нового, окрім брехні про існування супер-секретної "формули Зеленського".
Оцінивши невгамове бажання Президента України, росіяни почали майстерно затягувати "піаніста" у велику гру в "шахи".
Спочатку, умови Кремля було "розведення військ" і прийняття т.з. "формули Штайнмаєра". Володимир Зеленський дає згоду і на перше, і на друге. Він ВЖЕ почав погоджуватись на умови Кремля! Заради чого? Заради шоу "Зеленський в Парижі".
Після підписання Леонідом Кучмою горезвісного листа в Мінську й фанфарного анонсу розведення військ в Петрівському та Золотому, росіяни миттєво приступили до другого етапу реалізації шахматної партії - не сцену вийшли "лидеры молодых республик"! Ці два покидьки, які без дозволу з Ростову навіть металобрухт збирати не можуть, вийшли з зухвалою заявою: "Зеленському треба домовлятись з НАМИ!".
Наш "всесвітньо відомий піаніст" проковтнув цей виклик, вирішивши на нього не реагувати. І миттєво отримав наступний - зірване розведення військ.
А, щоб ЗЕ-команда зайвий раз не турбувала "х...", "рот Путина" Пєсков заявив: "Ми, звичайно, маємо вплив на рєспубліки, але не такий великий. Києву потрібно вирішувати безпекові питання з Доецьком і Луганськом". Бум!..
Поки "піаніст" оговтувався від такої зухвалої поведінки бандитів, в Києві на Майдан виходять десятки тисяч людей, протестуючи проти таких дій влади.
Офіс-менеджер Президента, від великого розуму, розповідає про "порохоботів" і "продажних маніфестантів". Результат - до вимог протестуючих миттєво доєднується вимога відставки обох офіс-менеджерів - і Андрія, і Богдана.
Поки "зелені" розмірковують над тим, як реагувати на вимоги "Руху опору капітуляції", з Кремля звучить нова "умова" для реалізації "шоу в Нормандському форматі" - імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство! А, для того, щоб один Вова не турбував другого Вову обстрілами Золотого і Петрівського, "рот Путіна" пан Пєсков заявляє: "Ми, звісно, якоюсь мірою контролюємо "молодые республики", але не на стільки вже й сильно. По безпековим питанням Києво потрібно домовлятись з Донецьком і Луганськом". Бум-Бум!
Росіяни вміло посадили ініциативного дилетанта на шпагат: буде надалі виконувати їхні "умови" задля "Нормандського шоу Зеленського" - наразиться на вибух всередині України, відмовиться від потакання окупантам - запишуть до "партії війни", що призведе до падіння рейтингу.
В шахах така позиція ігрока-невдахи називається "цуг-цванг": будь-який наступний хід веде лише до погіршення ситуації.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:40
V2 вы хоть читали, что запостили? Тупая порохоботская статейка, "всепропало, петявернись".
привыкайте к мысли, что пети не будет, полегчает
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:40
Re: Політичні дискусії
Ясень пень, надо было думать, на хрена нам безголовый Аэрорух, разведка и СНБО.
Вот я конкретно и называю людей, которые должны были предвидеть. А то день зарплаты они могут хорошо предвидеть, а что у российской армии есть Буки, они никак не могли предвидеть, прямо IQ около плинтуса.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:48
Re: свои
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