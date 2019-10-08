Додано: Сер 09 жов, 2019 10:28

Шпагат ЗеленськогоМолодий. Ініціативний. Емоційний. Нефаховий.Які ще терміни можна підібрати для характеристики нового Президента? Можливо, щирий, відкритий, порядний...Але, для того, аби зрозуміти потенційну загрозу для країни достатньо поєднання двох - "нефаховий" і "ініціативний"! Не відкрию таємницю, коли скажу, що, чим нижче рівень компетентості керівника - тим більша залежність його від оточення, і тим більший вплив на нього має те саме оточення.Вся передвиборча кампанія Зеленського будувалась на тезі: "все вокруг в гавне, лишь я - в ослепительно белом". Тобто, все, що було ДО мене - ганьба і помилка, і лише я зможу все виправити.Окрім того, акцент ргобився на швидкості змін.Зрозуміло, що буль-які реформаторські дії влади не дадуть швидких істотних результатів, які б відчули на собі виборці, Зеленський вирішив направити свою енергію на зовні.Гучні зустрічі з лідерами інших країн під фанфари "зеленої команди" не дали ніяких результатів ні в політичному, ні в економічному сенсі. Нічого, корім "фанфар".Візит до Сполучених Штатів, який ЗЕ-команда ріднесла до рівня події вселенського рівня, виявися, взагалі, провальним і обернувся соромом для країни: відтепер наш Президент відомий не лише, як актор (в Росії), але й як "піанст" - в Сполучених Штатах і Європі. А ми, українці, отримали саркастичні оцінки за те, що обрали таку людину на найвищу посаду у власній державі.Отже, маючи невгамовне бажання діяти (точніше - маючи невгамовне бажання демонстрації діяльності) та величезне его, з одного боку, та повну відсутність фаху, з іншого, Президент Зеленський з легікстю був посажений на "шпагат", який відтепер можна сміливо іменувати як "шпагат Зеленського".Маючи в своєму розпорядженні високопрофесійних фахівців (ніколи не варто недооцінювати ворога!), Кремлю з легкістю загнати "зеленого" Президента в ситуацію, яка в шахах назвиається "цуг-цванг": будь-який наступний хід веде лише до погіршення становища.Судіть самі. Ідеєю фікс для Зеленського стала зустріч в "Нормандському форматі". Для чого? Яка мета? Вибачте, але нічого іншого, окрім простого бажання на рівні "я хочу" я не чув. Я не почув ніякого плану, ніякої концепції, нічого нового, окрім брехні про існування супер-секретної "формули Зеленського".Оцінивши невгамове бажання Президента України, росіяни почали майстерно затягувати "піаніста" у велику гру в "шахи".Спочатку, умови Кремля було "розведення військ" і прийняття т.з. "формули Штайнмаєра". Володимир Зеленський дає згоду і на перше, і на друге. Він ВЖЕ почав погоджуватись на умови Кремля! Заради чого? Заради шоу "Зеленський в Парижі".Після підписання Леонідом Кучмою горезвісного листа в Мінську й фанфарного анонсу розведення військ в Петрівському та Золотому, росіяни миттєво приступили до другого етапу реалізації шахматної партії - не сцену вийшли "лидеры молодых республик"! Ці два покидьки, які без дозволу з Ростову навіть металобрухт збирати не можуть, вийшли з зухвалою заявою: "Зеленському треба домовлятись з НАМИ!".Наш "всесвітньо відомий піаніст" проковтнув цей виклик, вирішивши на нього не реагувати. І миттєво отримав наступний - зірване розведення військ.А, щоб ЗЕ-команда зайвий раз не турбувала "х...", "рот Путина" Пєсков заявив: "Ми, звичайно, маємо вплив на рєспубліки, але не такий великий. Києву потрібно вирішувати безпекові питання з Доецьком і Луганськом". Бум!..Поки "піаніст" оговтувався від такої зухвалої поведінки бандитів, в Києві на Майдан виходять десятки тисяч людей, протестуючи проти таких дій влади.Офіс-менеджер Президента, від великого розуму, розповідає про "порохоботів" і "продажних маніфестантів". Результат - до вимог протестуючих миттєво доєднується вимога відставки обох офіс-менеджерів - і Андрія, і Богдана.Поки "зелені" розмірковують над тим, як реагувати на вимоги "Руху опору капітуляції", з Кремля звучить нова "умова" для реалізації "шоу в Нормандському форматі" - імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство! А, для того, щоб один Вова не турбував другого Вову обстрілами Золотого і Петрівського, "рот Путіна" пан Пєсков заявляє: "Ми, звісно, якоюсь мірою контролюємо "молодые республики", але не на стільки вже й сильно. По безпековим питанням Києво потрібно домовлятись з Донецьком і Луганськом". Бум-Бум!Росіяни вміло посадили ініциативного дилетанта на шпагат: буде надалі виконувати їхні "умови" задля "Нормандського шоу Зеленського" - наразиться на вибух всередині України, відмовиться від потакання окупантам - запишуть до "партії війни", що призведе до падіння рейтингу.В шахах така позиція ігрока-невдахи називається "цуг-цванг": будь-який наступний хід веде лише до погіршення ситуації.