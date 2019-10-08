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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4239424042414242
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:52

  sequence написав:V2 вы хоть читали, что запостили? Тупая порохоботская статейка, "всепропало, петявернись".
привыкайте к мысли, что пети не будет, полегчает


Ви хоч читали, що написали?
Тупе самонавіювання "все буде добре", "зробимо їх разом" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:57

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Ну-ну ... Згадаймо "несанционированное" голосування в європах - Іспанія там , Косово ...

Та да, Европа еще та двуличная шлюха. Каталонцам отделяться запрещает, косоварам разрешает..
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:58

  V2 написав:
  sequence написав:V2 вы хоть читали, что запостили? Тупая порохоботская статейка, "всепропало, петявернись".
привыкайте к мысли, что пети не будет, полегчает


Ви хоч читали, що написали?
Тупе самонавіювання "все буде добре", "зробимо їх разом" :mrgreen:

обсуждайте это в своей восьмипроцентной компании
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:00

Re: позор

  Schmit написав:При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев.
Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС.

Про_рать позорные формулы, наработанные Потрошенко вместе с ЕС?)..
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:06

  sequence написав:
  V2 написав:
  sequence написав:V2 вы хоть читали, что запостили? Тупая порохоботская статейка, "всепропало, петявернись".
привыкайте к мысли, что пети не будет, полегчает


Ви хоч читали, що написали?
Тупе самонавіювання "все буде добре", "зробимо їх разом" :mrgreen:

обсуждайте это в своей восьмипроцентной компании


Вільний форум вільних людей!
Тому, думаю, самі здогадаєтесь, куди вам прямувати зі своїми порадами :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18

  freeze написав:
  Schmit написав:
  Frant написав:Як довго клоун буде президентом?
В кого які думки?

Около двух лет. Натворит делов, потом убежит в Израиль. Если к тому времени еще будет Украина, то нам сильно повезет.


Я думаю, Зеленского погубят не решения по Донбассу, а два теоретика Гетманцев и Милованов, которым на откуп отдана экономическая сфера, поскольку сам Зеленский ни бельмеса не понимает в экономике. С неугасимым желанием этих теоретиков построить тотальное государство со всеобщим контролем, фискализацией, с нулевыми декларациями, когда у миллионов людей не будет сходиться дебет-кредит, с возрастающими штрафами, отменой банковской тайны, СИМ-ками по паспортам, отменой неидентифицированных переводов, к которым так привыкли сотни тысяч людей в разных системах платежей, телефоны только при регистрации у государство IMEI и тд, и одновременным сохранением преференций олигархической настройке.


+++

Из аргументов еще рынок земли под крупный капитал - готовится база для выставления на аукционы только больших земельных банков от 10000 га. Соответственно, никакой фермерской экономики такая модель не создаст, а лишь узаконит и укрепит позиции ленд-лордов.

Что же касается тарифов на отопление - обман населения продолжается. Нефтегаз продолжает впаривать газ собственной добычи с запредельной рентабельностью.

Валовая себестоимость добычи за 1-е полугодие 2019-го составила 22,452 млрд грн / 7,66 млрд кубов = 2930 грн / 1000 кубов

Полная себестоимость составила 24,216 млрд грн / 7,66 млрд кубов = 3161 грн / 1000 кубов.

http://ugv.com.ua/uploads/%D0%97%D0%B2% ... 202019.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:21

Re: Політичні дискусії

От я вкину ще одну тему на пробу ...
У нас регулярно передруковують матеріали з РФ - що вони та відкрили чергову кримінальну справу проти наших військових за злочини проти мирних мешканців ( за лінією ) . Щось аналогічного з нашого боку я не чув .
Подивитися будь-який сюжет про прикордонні території - обов"язково буде хтось з місцевих , хто буде говорити про обстріли ВСУ мирних територій ( "а ополченцы не стреляют" ) ... Чому нічого реального насправді немає в противагу ?
Puente
 
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