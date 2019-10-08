Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев. Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС.
Про_рать позорные формулы, наработанные Потрошенко вместе с ЕС?)..
Frant написав:Як довго клоун буде президентом? В кого які думки?
Около двух лет. Натворит делов, потом убежит в Израиль. Если к тому времени еще будет Украина, то нам сильно повезет.
Я думаю, Зеленского погубят не решения по Донбассу, а два теоретика Гетманцев и Милованов, которым на откуп отдана экономическая сфера, поскольку сам Зеленский ни бельмеса не понимает в экономике. С неугасимым желанием этих теоретиков построить тотальное государство со всеобщим контролем, фискализацией, с нулевыми декларациями, когда у миллионов людей не будет сходиться дебет-кредит, с возрастающими штрафами, отменой банковской тайны, СИМ-ками по паспортам, отменой неидентифицированных переводов, к которым так привыкли сотни тысяч людей в разных системах платежей, телефоны только при регистрации у государство IMEI и тд, и одновременным сохранением преференций олигархической настройке.
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Из аргументов еще рынок земли под крупный капитал - готовится база для выставления на аукционы только больших земельных банков от 10000 га. Соответственно, никакой фермерской экономики такая модель не создаст, а лишь узаконит и укрепит позиции ленд-лордов.
Что же касается тарифов на отопление - обман населения продолжается. Нефтегаз продолжает впаривать газ собственной добычи с запредельной рентабельностью.
Валовая себестоимость добычи за 1-е полугодие 2019-го составила 22,452 млрд грн / 7,66 млрд кубов = 2930 грн / 1000 кубов
Полная себестоимость составила 24,216 млрд грн / 7,66 млрд кубов = 3161 грн / 1000 кубов.
От я вкину ще одну тему на пробу ... У нас регулярно передруковують матеріали з РФ - що вони та відкрили чергову кримінальну справу проти наших військових за злочини проти мирних мешканців ( за лінією ) . Щось аналогічного з нашого боку я не чув . Подивитися будь-який сюжет про прикордонні території - обов"язково буде хтось з місцевих , хто буде говорити про обстріли ВСУ мирних територій ( "а ополченцы не стреляют" ) ... Чому нічого реального насправді немає в противагу ?