Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.
Цікава інформація про їхні методи роботи:
"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."
"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Frant написав:На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.
Цікава інформація про їхні методи роботи:
"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."
"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Frant написав:"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Порохоботы вместе со своим предводителем уже обгадились и сами, и подставили Украину своими ставками на исход американских выборов. А франт никак не угомонится и продолжает вести агитацию на Демократов!
Есть у этих людей хоть капелька сообразительности??? Не лезьте вы в американские политические разборки - целее будете! Наступать на те же грабли - это вроде как русская традиция, но почему-то исповедуют ее одни напускные русофобы