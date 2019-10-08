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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4240424142424243
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:28

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:38

На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.

Цікава інформація про їхні методи роботи:


"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."

"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "

https://putinism.wordpress.com/2019/07/ ... #more-2801
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:48

  Frant написав:На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.

Цікава інформація про їхні методи роботи:


"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."

"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "

https://putinism.wordpress.com/2019/07/ ... #more-2801


да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны.
"ещё пару таких родственников - и накуй те враги"
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:05

  Frant написав:"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "


Порохоботы вместе со своим предводителем уже обгадились и сами, и подставили Украину своими ставками на исход американских выборов. А франт никак не угомонится и продолжает вести агитацию на Демократов!

Есть у этих людей хоть капелька сообразительности??? Не лезьте вы в американские политические разборки - целее будете! Наступать на те же грабли - это вроде как русская традиция, но почему-то исповедуют ее одни напускные русофобы :mrgreen:
zРадио
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