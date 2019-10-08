На Донбассе бунтуют голодные горняки: работа трех шахт парализованаЕкатерина Любавина | 09 октября 2019 в 09:00На Донбассе остановлена ​​работа шахт «Горная» ГП «Первомайскуголь» и «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», также частично приостановлена ​​работа шахты им. Капустина в городе Привольнянске - горняки требуют выплаты задолженности по заработной плате.Горняки шахты «Горная» уже вчера отказались спускаться в забой - они написали заявления, что не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок, сообщил журналистам председатель первичной ячейки шахты «Горная» Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Видишь .По словам Виктора видишь, горняки не получали зарплату с июня, поэтому долг перед шахтерами составляет уже 3,5 месяца.«Люди уже исчерпали все запасы - шахтеры приходят на работу голодными, они не могут взять с собой тормозки, у них нет денег даже на еду, - рассказал Виктор Видишь. - Им уже даже отказывают в магазинах - по городу в магазинах висят объявления: "Шахтерам в долг не даем". Голодают их семьи, шахтеры на работе теряют сознание от голода. Поэтому они приняли такое решение, написали заявления, что не могут работать, пока им не будет выплачена зарплата. Сейчас добыча угля полностью остановлена, шахта работает в режиме жизнеобеспечения ».Профсоюзный лидер заявил, что горняки будут ждать заседания Кабмина, которое должно произойти в среду - на заседании будет рассматриваться вопрос о выделении 1 миллиарда гривен на зарплату шахтерам государственных угольных предприятий. Если деньги шахтерам не выделят, они поедут в Киев.«Мы ожидаем, что правительство примет решение о выплате зарплаты горнякам, - говорит Виктор Видишь. - Если такого решения не будет, мы планируем в пятницу выехать в Киев, будем там проводить акции протеста. Мы уже обсуждали этот вопрос с горняками "Селидовуголь", "Красноармейскуголь", "Лисичанскуголь". Шахтеры везде голодные, они готовы отправиться в Киев ».Также сегодня утром отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», рассказал ИА «Вовремя» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.«Сегодня остановилась шахта" Новодружеская ", горняки начали забастовку в стихийном режиме, - рассказал профсоюзный лидер. - во вторую смену будет остановлена ​​работа шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь». Горняки требуют выплаты долгов по заработной плате. У людей кончилось терпение ».Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате на ОАО «Лисичанскуголь» составляет 120 млн гривен.