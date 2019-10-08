Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.
Цікава інформація про їхні методи роботи:
"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."
"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Frant написав:На форумі працює багато російских троллів. Можливо, й мешканців України.
Цікава інформація про їхні методи роботи:
"Есть такое понятие – «спецпропаганда». Обработка войск и населения противника во время войны. Тут была спецпропаганда в мирное время. На неё повелось довольно много народу в США. 200 000 американцев, вступившие в группу «Будь патриотом», и не подозревали, что на самом деле вступили в группу «Будь идиотом!» и являются объектом манипулирования со стороны зарубежной разведки."
"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Frant написав:"В целом, потратив сравнительно небольшие деньги на рекламу и продвижение постов, англоязычный отдел фабрики троллей Пригожина успешно засрал американские соцсети затрамповской пропагандой – её увидело более 100 млн. американцев. "
Порохоботы вместе со своим предводителем уже обгадились и сами, и подставили Украину своими ставками на исход американских выборов. А франт никак не угомонится и продолжает вести агитацию на Демократов!
Есть у этих людей хоть капелька сообразительности??? Не лезьте вы в американские политические разборки - целее будете! Наступать на те же грабли - это вроде как русская традиция, но почему-то в Украине ее исповедуют одни напускные русофобы
detroytred написав:Теми, в обязанностях которых их недопущение.
для цього було необхідно передбачити що раша привезе бук разом зі своїм розрахунком для стрільби. не танки, пушки та ПЗРК. а саме бук який призначений для збивання високих цілей. можете назвати людей які повинні були це передбачити?
Ясень пень, надо было думать, на хрена нам безголовый Аэрорух, разведка и СНБО. Вот я конкретно и называю людей, которые должны были предвидеть. А то день зарплаты они могут хорошо предвидеть, а что у российской армии есть Буки, они никак не могли предвидеть, прямо IQ около плинтуса.
нагадую що це був липень місяць 2014 року. президент два місяці вже керує але вся увага прикута до наслідків окупації криму. ще не було ні іловайська ні дебальцево після яких вже на повну катушку забалакали про участь раші в конфлікті на донбасі та навіть у Меркель відкрилися очі. це зараз ви сміливо розкидуєтеся твердженнями що повинні були передбачити. я не беруся виправдовувати розвідку або РНБО але гарно бути розумним оглядучись назад. чи ви думаєте стан цих двох структур був кращий від армії якій на всю катушку допомогала вся країна? Доречі Аєрорух в вашій претензії виглядає дико - якими засобами та фахівцями вони повинні були передбачити?
19yuriy91 написав:да с такими керманичами, которые имеют страну с 1991, никакие російскі троллі не нужны. "ещё пару таких родственников - и накуй те враги"
подолання бідності; подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства; забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці; забезпечення комплексної і справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх; забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та дівчат; забезпечення доступності і сталого управління водними ресурсами та санітарією; забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх; сприяння поступальному, комплексному і сталому економічному зростанню, повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх; створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям; скорочення нерівності; забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст, інших населених пунктів; забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; прийняття невідкладних заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідків; збереження і раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку; захист і відновлення екосистем суші, і сприяння їхньому раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розворот) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття; сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі інститутів на всіх рівнях; зміцнення засобів здійснення та активізації роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
- Это подписанная программа Президентом до 30 го года - В живую они же форсируют обратный процесс изганяя население из Украины. Прямым текстом уничтожая сферу обитания, землю, производства, ... - ВСЁ, словно паразиты выедая Украину из-нутри. - Какой внешний Враг таким не воспользуется?
Каждый коган держал ответ за свои деяния, а не нацарював та на Мальдивы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
1) не вказано по якій ціни нафтогаз викуповує газ в буровиків та по якій продає облгазам для населення. це перша маніпуляція.
2) вже пропонував і запропоную ще раз - відра в руки і бігом носити собі до хати якщо не бажаємо платити трансгазу за транспортування по магістралям та зберігання в ПСГ. Також ще є ГРМ яка висить на облгазах - не хочемо їм платити то також марш з відрами по газ.
mephala Зима на носу? А "дровишками" будут немцы или Амеры торговать, ведь свои шахты сознательено банкротятся:
На Донбассе бунтуют голодные горняки: работа трех шахт парализована Екатерина Любавина | 09 октября 2019 в 09:00 http://avdeevka.city/news/view/na-donba ... mpaign=rss На Донбассе остановлена работа шахт «Горная» ГП «Первомайскуголь» и «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», также частично приостановлена работа шахты им. Капустина в городе Привольнянске - горняки требуют выплаты задолженности по заработной плате.
Горняки шахты «Горная» уже вчера отказались спускаться в забой - они написали заявления, что не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок, сообщил журналистам председатель первичной ячейки шахты «Горная» Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Видишь .
По словам Виктора видишь, горняки не получали зарплату с июня, поэтому долг перед шахтерами составляет уже 3,5 месяца.
«Люди уже исчерпали все запасы - шахтеры приходят на работу голодными, они не могут взять с собой тормозки, у них нет денег даже на еду, - рассказал Виктор Видишь. - Им уже даже отказывают в магазинах - по городу в магазинах висят объявления: "Шахтерам в долг не даем". Голодают их семьи, шахтеры на работе теряют сознание от голода. Поэтому они приняли такое решение, написали заявления, что не могут работать, пока им не будет выплачена зарплата. Сейчас добыча угля полностью остановлена, шахта работает в режиме жизнеобеспечения ».
Профсоюзный лидер заявил, что горняки будут ждать заседания Кабмина, которое должно произойти в среду - на заседании будет рассматриваться вопрос о выделении 1 миллиарда гривен на зарплату шахтерам государственных угольных предприятий. Если деньги шахтерам не выделят, они поедут в Киев.
«Мы ожидаем, что правительство примет решение о выплате зарплаты горнякам, - говорит Виктор Видишь. - Если такого решения не будет, мы планируем в пятницу выехать в Киев, будем там проводить акции протеста. Мы уже обсуждали этот вопрос с горняками "Селидовуголь", "Красноармейскуголь", "Лисичанскуголь". Шахтеры везде голодные, они готовы отправиться в Киев ».
Также сегодня утром отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь», рассказал ИА «Вовремя» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Сегодня остановилась шахта" Новодружеская ", горняки начали забастовку в стихийном режиме, - рассказал профсоюзный лидер. - во вторую смену будет остановлена работа шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь». Горняки требуют выплаты долгов по заработной плате. У людей кончилось терпение ».
Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате на ОАО «Лисичанскуголь» составляет 120 млн гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Целая ветка "преступлений" расписана, модер не успевал удалять viewtopic.php?t=151528&f=13#p4759520 - Выводы хоть кто-то сумел сделать? "Хроника Мордера" - с вытекающими перспективами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.